Свыше 34 кандидатов на выборах в Подмосковье лишились регистрации по суду

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 30 кандидатов на выборах в Московской области были лишены регистрации по решению суда. Об этом сообщила в четверг журналистам председатель Московской областной избирательной комиссии Ирина Коновалова.

"В суды Московской области было подано 109 административных исковых заявлений, в том числе четыре заявления по дополнительным выборам депутатов Московской областной думы. По состоянию на 6 сентября рассмотрено 100 дел <...> По итогам рассмотрения судами было отменено 34 решения о регистрации кандидатов", - сказала она.

Всего, по словам главы избиркома, на все выборы в области были выдвинуты 2498 кандидатов, регистрацию прошли 2248 кандидатов. "То есть процент отказов у нас составил 7,9% от общего числа выдвинутых кандидатов", - сказала Коновалова. Основными причинами отказов стали ошибки в документах или отсутствие необходимых документов, а также предоставление кандидатами подписей в свою поддержку, поставленных людьми, не обладающими активным избирательным правом на данной территории, уточнила она.

На довыборы в Мособлдуму по Электростальскому округу выдвинуто 12 кандидатов от партий, все они зарегистрированы.

"Что касается рассмотрения жалоб и обращений участников избирательного процесса, на 6 сентября в избирательную комиссию Московской области поступило 109 обращений, только пять из них нашли свое подтверждение. Это говорит о том, что не зря мы в течение года обучали участников избирательного процесса, это дало свои плоды", - подчеркнула Коновалова. Большинство жалоб, по ее словам, касались "якобы нарушений избирательного процесса", 52 жалобы были посвящены отказам в регистрации, 11 - нарушению правил проведения агитации.

В единый день голосования 10 сентября в Московской области пройдет более 80 избирательных кампаний, в том числе довыборы депутата областной думы по Электростальскому одномандатному округу. В Подмосковье будут работать 1003 участковые избирательные комиссии.