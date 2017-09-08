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Лавров 9-11 сентября посетит Саудовскую Аравию и Иорданию

Политика
8 сентября, 11:50 дата обновления: 8 сентября, 12:12 UTC+3

Глава МИД РФ проведет встречи с королями и министрами иностранных дел этих государств

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров 9-11 сентября посетит с рабочим визитом Саудовскую Аравию и Иорданию. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Джидде Сергей Лавров будет принят королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, состоятся его переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии [Аделем аль-Джубейром]", - сказала дипломат.

"В Аммане запланированы беседы главы МИД РФ с королем Абдаллой II и министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади", - отметила Захарова.

По ее словам, в ходе предстоящих встреч "будут подробно рассмотрены состояние и перспективы укрепления многоплановых отношений, связывающих Россию с Саудовской Аравией и Иорданией".

"В числе ключевых элементов повестки дня предстоящей ближневосточной поездки Сергея Лаврова, разумеется, будет положение в Сирии, создание на территории этой страны в рамках "астанинского процесса" зон деэскалации, а также предпринимаемые усилия по формированию единой делегации сирийской оппозиции на переговорах с правительством Сирии под эгидой ООН в Женеве, - подчеркнула дипломат. - Не останутся без внимания и положение в Йемене, Ираке, Ливии, а также проблематика палестино-израильского урегулирования".

Российская сторона намерена также обменяться с партнерами "мнениями по тематике сохраняющихся у ряда других арабских стран противоречий с Катаром". "Неизменно призываем заинтересованные государства к преодолению этой тревожной ситуации за столом переговоров, выработке компромиссных развязок, способных вернуть отношения участников данного спора в неконфронтационное, конструктивное русло, обеспечить их единство перед лицом многочисленных вызовов современности, в первую очередь угрозы международного терроризма", - обратила внимание Захарова. Она также подтвердила российскую поддержку соответствующих посреднических усилий, осуществляемых Кувейтом.

Встреча по зонам деэскалации в Сирии

По словам Захаровой, страны - гаранты режима прекращения огня в Сирии, а также США, ООН и Иордания обсудят вопросы создания и функционирования зон деэскалации в Сирии. "На 14-15 сентября запланирована шестая международная встреча по Сирии в Астане, - отметила она. - В ходе этого мероприятия страны - гаранты режима прекращения боевых действий - Россия, Турция и Иран, а также ООН, Иордания и США в качестве наблюдателей астанинского процесса намериваются обсудить вопросы связанные с созданием и налаживанием функционирования зон деэскалации в Сирии".

Как подчеркнула Захарова, "в центре внимания будут также задачи консолидации работы режима прекращения боевых действий, наращивание гуманитарной помощи, содействие разминированию".

Встрача с генсеком ОДКБ

Сергей Лавров проведет рабочую встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрием Хачатуровым в Москве, на которой будут затронуты вопросы подготовки заседаний уставных органов организации.

"12 сентября состоится рабочая встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с генеральным секретарем ОДКБ господином Хачатуровым, - сказала Захарова - В ходе беседы будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности организации в контексте подготовки предстоящих заседаний уставных органов организации, прежде всего запланированного на осень Совета коллективной безопасности ОДКБ".

Захарова отметила, что встреча пройдет в рамках консультаций государств-членов по вопросу предстоящих заседаний. Хачатуров уже посетил Казахстан, Армению, Таджикистан, где провел аналогичные встречи.

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Темы
Кризис в Сирии Ситуация вокруг Катара Палестино-израильский конфликт Создание зон деэскалации в Сирии
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Абдалла II (король Иордании) Захарова, Мария Владимировна Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
Ирак Катар Йемен Ливия Кувейт Россия Израиль Иордания Палестина Саудовская Аравия
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