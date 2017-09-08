Охрану порядка в Москве в День города и на выборах обеспечат более 40 тыс. человек

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 40 тыс. человек будут обеспечивать безопасность в Москве в День города и на выборах советов депутатов муниципальных округов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"Девятого сентября в Москве состоятся массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня города, 10 сентября состоятся выборы советов депутатов муниципальных округов Москвы. В обеспечении правопорядка и безопасности граждан планируется задействовать более 40 тыс. человек", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, в охране порядка будут задействованы, в частности, более 22 тыс. сотрудников полиции, более 10 тыс. сотрудников Росгвардии, 4 тыс. членов добровольных народных дружин и общественных формирований правоохранительной направленности.
"Также в обеспечении охраны общественного порядка будут задействованы курсанты Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя", - сообщил представитель столичной полиции.