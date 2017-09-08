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Лавров: форум "Трианонский диалог" будет способствовать укреплению взаимного доверия

Политика
8 сентября, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Глава МИД РФ напомнил, что договоренность о создании этого форума была достигнута на встрече президентов России и Франции в Версале 29 мая

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Создание российско-французского форума "Трианонский диалог" будет способствовать укреплению доверия между народами обеих стран. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом после церемонии подписания совместного заявления о запуске упомянутого форума.

Глава МИД РФ напомнил, что договоренность о создании этого форума была достигнута на встрече президентов России и Франции в Версале 29 мая. "Это будет постоянно действующая структура взаимодействия по линии гражданских обществ, и ее работа призвана способствовать упрочению доверия и взаимопонимания между нашими народами, - пояснил он. - С обеих сторон определены кандидатуры сопредседателей и исполнительных секретарей данного форума. Надеемся, что эти люди встретятся в ближайшее время для окончательного согласования вопросов практического характера, как этот "Трианонский диалог" будет функционировать".

Министр сообщил также, что до конца нынешнего года в Москве состоится очередное заседание российско-французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СИФИК), в котором примет участие министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. "Рассчитываем, что результаты этого заседания откроют путь и для созыва российско-французской межправительственной комиссии на уровне глав правительств", - добавил он.

"Безусловно, мы не могли обойти вниманием и тему насыщенного культурного сотрудничества, - продолжил Лавров. - Через неделю министр культуры РФ Владимир Мединский будет в Париже для встречи со своей французской коллегой, а также для открытия еще двух российских выставок, которые посвящены сокровищам московских царей и дипломатическим подаркам от Петра Великого до наших дней. Полным ходом идет подготовка к новым перекрестным сезонам: на смену завершающемуся этой осенью Году культурного туризма приходит Год русского и французского языков и литературы, который будет проводиться в течение 2018-2019 гг.".

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Персоны
Ле Дриан, Жан-Ив Лавров, Сергей Викторович Мединский, Владимир Ростиславович
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