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Среди новых глав УИК в Ново-Переделкине нет ни одного единоросса

Политика
9 сентября, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что заменены все председатели избирательных участковых комиссий в районе

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Среди новых председателей участковых избирательных комиссий (УИК) в столичном районе Ново-Переделкино нет представителей "Единой России". Московская городская избирательная комиссия направила в правоохранительные органы обращение с требованием привлечь к ответственности виновных в возможных нарушениях на выборах, следует из сообщения пресс-службы Мосгоризбиркома, распространенного в субботу.

Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице "ВКонтакте", что уволил в Ново-Переделкине главу и замглавы управы "за грубейшие нарушения" на выборах. Также он написал, что все председатели УИК в районе заменены, а документы о нарушениях в понедельник будут переданы в прокуратуру.

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"В ночь с 8 на 9 сентября в сети интернет распространена видеозапись, из которой следует, что на встрече с членами участковых избирательных комиссий района Ново-Переделкино заместитель главы управы указанного района в ходе обсуждения предстоящих выборов передал членам комиссий бумажные конверты с неизвестным содержимым", - сообщает пресс-служба Мосгоризбиркома.

В связи с этим утром 9 сентября было проведено заседание Мосгоризбиркома. "Направлены обращения в правоохранительные органы с требованием привлечь виновных к ответственности", - говорится в релизе.

В сообщении уточняется, что по требованию Мосгоризбиркома территориальной избирательной комиссией района Ново-Переделкино принято решение о замене всех председателей УИК. Новыми председателями назначены члены УИК, представляющие различные политические партии и общественные объединения. Так, КПРФ представляют 16 человек, ЛДПР - четыре, "Справедливую Россию" - восемь, "Патриотов России" - три человека, "Гражданскую платформу" - один, Всероссийское общество инвалидов - три, Московскую федерация профсоюзов - один человек.

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах: всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов, это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

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