ЦИК опубликовал данные избирателей, заявивших о голосовании не по месту регистрации

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. ЦИК РФ опубликовал на своем сайте сведения об избирателях, изъявивших желание голосовать по месту пребывания, а не по месту регистрации. Об этом сообщила в субботу пресс-служба комиссии.

"На интернет-портале ЦИК России размещены сведения об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также информация о числе избирателей, исключенных из списка избирателей по месту регистрации", - говорится в сообщении.

По данным ЦИК, все заявления о голосовании по месту нахождения обработаны, соответствующие реестры избирателей направлены в участковые избирательные комиссии. "Более 98,4% избирателей, подавших заявления, в автоматическом режиме исключены из списков избирателей по месту регистрации. 10 сентября в участковых избирательных комиссиях на информационных стендах будет размещен дополнительный список избирателей, исключенных из списка по месту регистрации", - отмечается в сообщении.

В настоящее время избирательные комиссии проводят работу по устранению ошибок в списках избирателей, информирует ЦИК. В частности, сообщает пресс-служба, выявлены случаи, когда указанные в заявлении о голосовании по месту нахождения паспортные данные расходились с данными в системе ГАС "Выборы". "В этой ситуации гражданин включался в реестры избирателей на исключение для двух участковых избирательных комиссий для недопущения возможности неоднократного голосования", - подчеркивается в релизе.

В 20 регионах, где 10 сентября пройдут выборы губернаторов и заксобраний, впервые избиратели смогут проголосовать по месту пребывания, а не по месту регистрации без открепительных удостоверений. Подать заявление о включении в список избирателей по месту пребывания можно было не ранее чем за 45 дней до выборов в территориальных и участковых избиркомах, многофункциональных центрах и на портале госуслуг. По данным ЦИК, такой возможностью воспользовались 187 тысяч человек.