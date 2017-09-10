Выборы в ДФО: низкая явка во Владивостоке и высокая активность в Якутске

ТАСС, 10 сентября. Выборы на Дальнем Востоке проходят при различной явке избирателей. Если во Владивостоке, где в воскресенье выбирают депутатов городской думы, избиратели не спешат на участки, то в Якутске, где выбирают мэра, на некоторых участках уже проголосовали до четверти избирателей, передают корреспонденты ТАСС.

Низкая активность во Владивостоке

Выборы в городскую думу Владивостока проходят при низкой явке избирателей. На 15:00 местного времени (08:00 мск) явка на избирательные участки административного центра Приморского края составила 10,25%, сообщили в горизбиркоме.

"На выборах этого уровня активность приблизительно такая же, как на прошлых выборах в гордуму. В городе открыты 238 участков, в том числе три - в местах временного размещения. Еще 72 были организованы на судовых избирательных участках, голосование на них состоялось досрочно", - сообщил журналистам председатель городской избирательной комиссии Николай Кочатов.

В выборах принял участие губернатор края Владимир Миклушевский. "Сегодня выбираем думу Владивостока и еще семь дум в крупнейших муниципалитетах края. Безусловно, очень важно, чтобы выборы прошли честно, легитимно, мы за этим будем пристально следить, любые нарушения будут жестко пресекаться", - сказал журналистам после голосования губернатор.

Председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик отметил журналистам после участия в голосовании, что Владивосток играет ключевую роль для развития всего Дальнего Востока. "Для этого есть все возможности, но нужно, чтобы во Владивостоке была нормальная, работоспособная местная власть. Выборы в думу города Владивостока как раз и направлены на это", - подчеркнул Ролик.

Высокая активность в Якутске

В Якутске, где выбирают главу города, явка к 14:00 местного времени (08:00 мск) составила 22,2% - проголосовали 37,8 тыс. избирателей, сообщили в Центральной избирательной комиссии Якутии. Избиратели активно идут на участки.

"Я только что сам проголосовал. У нас, конечно, основная часть людей приходит на участки после обеда, потому что дачный сезон не закончился. Но, как правило, у нас люди очень активно голосуют. Наверное, это связано, в первую очередь, с тем, что край у нас суровый, и пассивных людей мало", - сказал ТАСС общественный деятель Андрей Хорошев.

Александр Прокопьев - журналист, главный редактор газеты "Эхо столицы", член Общественной палаты Якутии сообщил ТАСС, что уже успел проголосовать на своем избирательном участке. "Я пока был только на своем участке. На нашем участке, где я голосовал, все спокойно, люди приходят, наблюдатели тоже есть, замечаний не слышал" - сказал он.

Прокопьев добавил, что Якутск в воскресенье отмечает День города. "Я как раз нахожусь на центральной площади города, здесь достаточно много народу. Встретил много знакомых, которые сказали о том, что сходили на избирательные участки. Еще я слышал от некоторых, что они проголосовали досрочно", - отметил он.

Журналист обратил внимание на важность задач, которые предстоит решать избранному главе города. "Якутск - единственный центр субъектов России выбирает главу, это говорит о том, что выборы важны, поскольку в других центрах главы назначаются. Я сам передвигаюсь на инвалидной коляске, и лично для меня важным является создание доступной среды. Надеюсь, новый глава сконцентрируется на решении проблем доступной среды ", - пояснил он.

На Камчатке голосуют активно

В Петропавловске-Камчатском на 15:00 местного времени (06:00 мск) на выборах в городскую думу проголосовали 10,85% избирателей. Более 11% уже отдали свой голос за депутата краевого парламента на довыборах по пятому округу. Явка на некоторых северных территориях уже превысила 80% (Пенжинский муниципальный район).

"Несмотря на плохую погоду, в Петропавловске-Камчатском идет дождь, политически активные камчатцы пришли на свои избирательные участки, чтобы отдать голоса за своих кандидатов. Выборам предшествовала широкая общественная дискуссия, в ходе которой обсуждались насущные вопросы развития города. Люди ждут, что те, кто получит депутатский мандат, начнут активно предварять в жизнь свои обещания", - сказал ТАСС общественный деятель, политолог Искандер Хакимов.

Председатель Сахалинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил правоохранительных органов Зинаида Гльоговер отметила хорошую организацию выборов на островах.

"На участках все есть - информация о кандидатах, наблюдатели. Выборы проходят спокойно. Нам не повезло, наверное, с погодой, в последние солнечные деньки большинство сахалинцев уехали на природу, но надеемся, что явка будет не плохая", - сказала она ТАСС.

В воскресенье на Сахалине выбирают депутатов регионального парламента. На 15:00 местного времени (07:00 мск) на Сахалине проголосовали 19,37%, сообщили в облизбиркоме. В 2012 году на выборах депутатов областной думы в это время проголосовало 19,49% избирателей.