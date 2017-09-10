Шевченко: выборы губернатора закрепляют Севастополь в политической системе России

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Проведение первых в истории города Севастополя прямых выборов губернатора позволяет дополнительно закрепить город федерального значения в политической системе России. Такое мнение высказал журналистам член совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Максим Шевченко.
"Я поздравляю Севастополь с выборами губернатора. <…> Это важное политическое событие, которое должно явиться проявлением воли севастопольцев, которую они показали весной 2014 года, и закрепить дополнительно Севастополь в политической системе Российской Федерации. Это является крайне важным событием", - сказал он.
Шевченко отметил, что в ходе всего дня голосования он будет в качестве наблюдателя посещать избирательные участки "в разных точках севастопольского региона, не только города, но и от Бельбека до Фороса, и в городских и сельских избирательных участках собираюсь побывать". "Я уверен, что Севастополь всегда как город, который является символом свободы и независимости нашей Родины, точно также и сейчас себя проявит в ходе этих выборов. Пусть победит сильнейший, пусть победит тот кандидат, которому севастопольцы отдадут свои голоса, и я надеюсь, что все пройдет настолько ясно, легитимно и открыто, чтобы никакие злые голоса внутри страны или за ее пределами не смогли поставить под сомнение легитимность волеизъявления севастопольцев", - заявил член совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.
В городе Севастополе 10 сентября открыто 184 избирательных участка, зарегистрировано 311,143 тыс. избирателей.
Кандидатами на пост первого выборного губернатора Севастополя зарегистрированы пять человек: действующий врио губернатор Дмитрий Овсянников (от партии "Единая Россия"), Иван Ермаков (от партии "Патриоты России"), Николай Кряжев (от Коммунистической партии социальной справедливости), Роман Кияшко (КПРФ) и Илья Журавлев (ЛДПР).