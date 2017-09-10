Лавров и король Саудовской Аравии проводят встречу в Джидде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр © Александр Щербак/ТАСС

ДЖИДДА, 10 сентября. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд принимает в эти минуты в Джидде министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в российской делегации.

Беседа проходит за закрытыми дверями.

Лавров также встретится с главой МИД этой страны Аделем аль-Джубейром. В повестке дня двусторонние отношения, ситуация в Сирии и кризис между Катаром и рядом арабских государств.