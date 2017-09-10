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Лавров и король Саудовской Аравии проводят встречу в Джидде

Политика
10 сентября, 11:47 UTC+3 ДЖИДДА ДЖИДДА 10, сентября. /ТАСС

Беседа проходит за закрытыми дверями

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр

© Александр Щербак/ТАСС

ДЖИДДА, 10 сентября. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд принимает в эти минуты в Джидде министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в российской делегации.

Беседа проходит за закрытыми дверями.

Лавров также встретится с главой МИД этой страны Аделем аль-Джубейром. В повестке дня двусторонние отношения, ситуация в Сирии и кризис между Катаром и рядом арабских государств.

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Персоны
Джубейр, Адель, аль- Лавров, Сергей Викторович
Страны
Катар Россия Саудовская Аравия
Темы
Кризис в Сирии
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