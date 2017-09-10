Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования

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Выборы разных уровней в единый день голосования проходят в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область.
Обстановка на избирательных участках спокойная, а вот активность избирателей разнится - в одних регионах проголосовали более 25% избирателей, в других явка пока не превышает 8,5%. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений. При этом Центризбирком РФ пока не выявил каких-либо нарушений, способных повлиять на итоги выборов. О том, какая обстановка сейчас на избирательных участках и как голосуют россияне - в галерее ТАСС.