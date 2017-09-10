Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования

Выборы разных уровней в единый день голосования проходят в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область.

СПЕЦПРОЕКТ Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

Обстановка на избирательных участках спокойная, а вот активность избирателей разнится - в одних регионах проголосовали более 25% избирателей, в других явка пока не превышает 8,5%. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений. При этом Центризбирком РФ пока не выявил каких-либо нарушений, способных повлиять на итоги выборов. О том, какая обстановка сейчас на избирательных участках и как голосуют россияне - в галерее ТАСС.