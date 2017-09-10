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Единый день голосования - 2017
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Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования

Политика
10 сентября, 20:09 UTC+3

ТАСС собрал галерею фотографий с избирательных участков в разных городах страны

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Единый день голосования в Омске
Единый день голосования в Омске
Единый день голосования в Омске
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Единый день голосования в Калининградской области
Единый день голосования в Калининградской области
Единый день голосования в Калининградской области
© Виталий Невар/ТАСС
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Единый день голосования в Рязани
Единый день голосования в Рязани
Единый день голосования в Рязани
© Александр Рюмин/ТАСС
Единый день голосования в Севастополе
Единый день голосования в Севастополе
Единый день голосования в Севастополе
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Единый день голосования в Севастополе
Единый день голосования в Севастополе
Единый день голосования в Севастополе
© Алексей Павлишак/ТАСС
Единый день голосования в Калининградской области
Единый день голосования в Калининградской области
Единый день голосования в Калининградской области
© Виталий Невар/ТАСС
Единый день голосования во Владивостоке
Единый день голосования во Владивостоке
Единый день голосования во Владивостоке
© Юрий Смитюк/ТАСС
Единый день голосования во Владивостоке
Единый день голосования во Владивостоке
Единый день голосования во Владивостоке
© Юрий Смитюк/ТАСС
Единый день голосования в Ленинградской области
Единый день голосования в Ленинградской области
Единый день голосования в Ленинградской области
© Александр Демьянчук/ТАСС
Единый день голосования в Ярославле
Единый день голосования в Ярославле
Единый день голосования в Ярославле
© Владимир Смирнов/ТАСС
Единый день голосования в Севастополе
Единый день голосования в Севастополе
Единый день голосования в Севастополе
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Единый день голосования в Ярославле
Единый день голосования в Ярославле
Единый день голосования в Ярославле
© Владимир Смирнов/ТАСС
Единый день голосования в Сочи
Единый день голосования в Сочи
Единый день голосования в Сочи
© Артем Коротаев/ТАСС
Единый день голосования в Москве
Единый день голосования в Москве
Единый день голосования в Москве
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Единый день голосования в Белгороде
Единый день голосования в Белгороде
Единый день голосования в Белгороде
© Евгений Силантьев/ТАСС
Единый день голосования в Рязани
Единый день голосования в Рязани
Единый день голосования в Рязани
© Александр Рюмин/ТАСС
Единый день голосования в Москве
Единый день голосования в Москве
Единый день голосования в Москве
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Единый день голосования в Рязани
Единый день голосования в Рязани
Единый день голосования в Рязани
© Александр Рюмин/ТАСС
Единый день голосования в Томске
Единый день голосования в Томске
Единый день голосования в Томске
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации Владимир Жириновский
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев
Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев
Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев
© Донат Сорокин/ТАСС
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов и член ЦК КПРФ Александр Ющенко
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов и член ЦК КПРФ Александр Ющенко
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов и член ЦК КПРФ Александр Ющенко
© Артем Коротаев/ТАСС
Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Сергей Жвачкин с супругой Инной
Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Сергей Жвачкин с супругой Инной
Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Сергей Жвачкин с супругой Инной
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Подсчет голосов по итогам выборов губернатора Томской области
Подсчет голосов по итогам выборов губернатора Томской области
Подсчет голосов по итогам выборов губернатора Томской области
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Подсчет голосов по итогам выборов губернатора Свердловской области
Подсчет голосов по итогам выборов губернатора Свердловской области
Подсчет голосов по итогам выборов губернатора Свердловской области
© Донат Сорокин/ТАСС
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Единый день голосования в Омске
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Единый день голосования в Калининградской области
© Виталий Невар/ТАСС
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Единый день голосования в Рязани
© Александр Рюмин/ТАСС
Единый день голосования в Севастополе
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Единый день голосования в Севастополе
© Алексей Павлишак/ТАСС
Единый день голосования в Калининградской области
© Виталий Невар/ТАСС
Единый день голосования во Владивостоке
© Юрий Смитюк/ТАСС
Единый день голосования во Владивостоке
© Юрий Смитюк/ТАСС
Единый день голосования в Ленинградской области
© Александр Демьянчук/ТАСС
Единый день голосования в Ярославле
© Владимир Смирнов/ТАСС
Единый день голосования в Севастополе
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Единый день голосования в Ярославле
© Владимир Смирнов/ТАСС
Единый день голосования в Сочи
© Артем Коротаев/ТАСС
Единый день голосования в Москве
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Единый день голосования в Белгороде
© Евгений Силантьев/ТАСС
Единый день голосования в Рязани
© Александр Рюмин/ТАСС
Единый день голосования в Москве
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Единый день голосования в Рязани
© Александр Рюмин/ТАСС
Единый день голосования в Томске
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации Владимир Жириновский
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев
© Донат Сорокин/ТАСС
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов и член ЦК КПРФ Александр Ющенко
© Артем Коротаев/ТАСС
Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Сергей Жвачкин с супругой Инной
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Подсчет голосов по итогам выборов губернатора Томской области
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Подсчет голосов по итогам выборов губернатора Свердловской области
© Донат Сорокин/ТАСС

Выборы разных уровней в единый день голосования проходят в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область.

СПЕЦПРОЕКТ

Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года

Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

Обстановка на избирательных участках спокойная, а вот активность избирателей разнится - в одних регионах проголосовали более 25% избирателей, в других явка пока не превышает 8,5%. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений. При этом Центризбирком РФ пока не выявил каких-либо нарушений, способных повлиять на итоги выборов. О том, какая обстановка сейчас на избирательных участках и как голосуют россияне - в галерее ТАСС. 

 

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