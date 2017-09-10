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В Москве на 12:00 проголосовали 3,6% избирателей

Политика
10 сентября, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Наиболее активными являются Арбат, Троицк, Молжаниновский, Капотня, Восточный и Северный районы

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на муниципальных выборах в Москве по данным на полдень составила 3,6%. Об этом сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"На 12 часов проголосовали 3,6% избирателей, внесенных в списки", - сказал он.

По словам Горбунова, самым активным районом является Восточный, где за своих кандидатов высказались уже 11,3% избирателей. Также активны Троицк, Арбат, Молжаниново, Капотня, Северный. Все эти районы, за исключением Арбата, расположены у МКАД, где, как отметил глава Мосгоризбиркома, горожане всегда голосуют активнее. В района Арбат расположен избирательный участок Минобороны.

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