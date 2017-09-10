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Явка на губернаторских выборах в ЦФО к полудню составила от 12 до 20%

Политика
10 сентября, 14:06 UTC+3 ТАСС

За выборами в Ярославской области наблюдают международные эксперты из Франции и Ирландии

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ТАСС, 10 сентября. Явка избирателей на выборах глав регионов в ЦФО к 12:00 мск существенно не отличается от аналогичных данных предыдущих губернаторских выборов. Активнее всего голосуют жители Белгородской области, где, по данным облизбиркома, к полудню проголосовало 20,99% избирателей.

"К полудню на избирательных участках Белгородской области проголосовали 20,99% избирателей. На предыдущих выборах губернатора к полудню показатель проголосовавших был несколько ниже - 20,4%", - сообщил председатель белгородского облизбиркома Николай Плетнев.

Он отметил, что в целом голосование проходит спокойно, из поступивших к 12:00 трех жалоб ни одна не подтвердилась.

Низкая активность в Рязани

На выборах губернатора Рязанской области к полудню явка составила 14,45%. На предыдущих выборах губернатора в 2012 году к этому времени уже проголосовало 15,74% избирателей. Как подчеркнули в областной избирательной комиссии, самую низкую активность проявляют жители Рязани.

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"Если в целом явка составила 14,45%, то в Рязани, кроме Советского района, где явка составила 12%, в других районах - 7,5% примерно, то есть в два раза ниже, чем в целом по области", - уточнил ТАСС секретарь областного избиркома Сергей Скобелев.

"Это нормальная явка, если посмотреть электоральную историю Рязанской области, на губернаторских выборах явка никогда не была высокой. В среднем это около 40%. Только в 2004 году явка превысила 60%, и я связываю это с тем, что голосование [тогда] совпало с президентскими выборами", - рассказал ТАСС политолог, директор Автономной некоммерческой Организации "Центр социально-политических инициатив" Александр Семенов.

В Ярославле выборы проходят спокойно

В Ярославской области явка на выборах губернатора на 12:00 составила 12,13%, сообщил ТАСС глава регионального избиркома Олег Захаров.

"Голосование идет в спокойном режиме, ажиотажа пока нет. Мы надеемся, что народ еще подтянется на избирательные участки. Активно работает наблюдение, в том числе международные эксперты из Франции и Ирландии", - сказал Захаров.

Всего Ярославской области в голосовании могут принять участие более 1 млн избирателей. В 2016 году на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва явка в регионе составила 37,8%. Предыдущие выборы губернатора Ярославской области проходили в 2003 году. Тогда явка составила 59,78%.

Рекордно низкая явка в Брянской области

Явка на довыборах в Госдуму в Брянской области по округу № 77 на 12:00 мск составляет 10,31% , что почти в два раза ниже явки на прошлогодние парламентские выборы, когда к этому времени уже проголосовало 19,97% избирателей.

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Как сказала ТАСС доцент Брянского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы Екатерина Карпенко, на спад избирательной активности мог повлиять и погодный фактор.

"С утра был дождь, и люди из-за этого не пошли на участки. Но к полудню вышло солнце, потеплело и, возможно, избиратели еще активизируются", - сказала Карпенко.

При этом Карпенко отметила, что на низкую явку можно объяснить и тем, что агитационная кампания прошла очень спокойно. "Не было скандалов, накала страстей, и это не привлекло внимание избирателей", - добавила она.

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