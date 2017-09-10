На выборах губернатора Калининградской области проголосовали уже 14,38% избирателей

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора Калининградской области, по данным на 12:00 по местному времени достигла почти 14,4%. Об этом журналистам сообщила председатель областной избирательной комиссии Инесса Винярская.

"На 12:00 (13:00 мск) явка составила 14,38%", - сказала она, отметив, что это около 114 тыс. человек.

"Это стандартная для нашего региона явка на это время", - добавила она.

По данным облизбиркома, на выборах губернатора в 2015 году явка на 12:00 по местному времени составила 14,82%, однако тогда голосование начиналось в 08:00 по местному времени.

По мнению председателя Калининградской областной думы шестого созыва Марины Оргеевой, которая сегодня объезжает избирательные участки в области, выборы проходят спокойно.

"В целом выборы идут спокойно, активно жители приходили утром, спокойная обстановка, я думаю, что до конца дня ситуация не изменится", - сказала она.

Жители Калининградской области выбирают в воскресенье главу региона. Голосование началось в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и завершится на час позже - в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Основанием для продления времени работы избирательных участков стали обращения в облдуму и избирком представителей обществ садоводов и обществ ветеранов войн и военных конфликтов.