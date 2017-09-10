Выборы губернаторов в ПФО: первые жалобы и ожидание Жерара Депардье

ТАСС, 10 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в регионах Приволжского федерального округа, где выбирают губернаторов, на 15:00 выросла, но пока не приблизилась к показателям прошлых голосований, передают корреспонденты ТАСС данные избиркомов.

В этих субъектах проголосовали врио глав Марий Эл, Мордовии, Пермского края, Саратовской и Кировской областей.

По месту прописки в Саранске ожидали французского актера, гражданина РФ с 2013 года Жерара Депардье, но он на данный момент не пришел на голосование. В некоторых регионах, сообщают избиркомы, появились жалобы на ход голосования, они проверяются.

Явка в Мордовии и Марий Эл

В Мордовии и Марий Эл жители впервые за долгое время выбирают глав субъектов, ранее они утверждались местными парламентами.

По данным ЦИК Мордовии, где проходят прямые выборы главы впервые с 2003 года, на 15:00 по местному времени (совпадает с мск) проголосовали более 55% избирателей. Наиболее активными оказались жители Атяшевского района, где явка составила 75%, и Дубенского района - 72%.

Одна из главных интриг в Мордовии - голосование известного французского актера, российского гражданина Жерара Депардье. Его ждут по месту прописки, на избирательном участке номер 557 в здании Русского драматического театра.

"На 15:00 он пока не появился", - сказали в комиссии.

При этом на том же участке после обеда проголосовал врио главы республики Владимир Волков.

"Это с одной стороны обычный рабочий день, с другой стороны присутствует волнение. Выборы - это испытание, которое каждый кандидат должен пройти", - сказал Волков журналистам.

В Саратовской области, где проходят первые за 17 лет прямые выбора губернатора, явка на 15:00 по местному времени (14:00 мск) составила 32,98%, сообщила ТАСС пресс-секретарь избирательной комиссии области Татьяна Комольцева.

Наибольшее количество избирателей, заметила она, посетили участки в Базарно-Карабулакском районе, где проголосовали более 63%. Комольцева добавила, что избирком также зафиксировал пять жалоб на нарушения в ходе выборов, информация по ним проверяется.

В Удмуртии и Марий Эл явка приблизилась к 30%

В Удмуртии, по данным Центризбиркома, на 15:00 по местному времени (14:00 мск), проголосовало 23,9% избирателей. В 2014 году на выборах главы региона на это время выбор сделали 29,54% избирателей.

"В избирательные комиссии поступило пять обращений от граждан", - сообщил журналистам председатель ЦИКа республики Виктор Кушко. Один заявитель - местный журналист - сообщил о якобы не допуске на избирательный участок, проверка этого не подтвердила.

В других обращениях граждане утверждали, что видели, как в кабинках для голосования находилось одновременно два человека. Однако, по данным избиркома, голосующих сопровождали их несовершеннолетние дети, что не запрещено законом.

По данным центризбиркома Марий Эл, на 15:00 (совпадает с мск) явка составила 29,2%. На выборах главы региона в 2015 году на это время было на 7-8% меньше.

"Еще осталось пять часов голосования, мы надеемся, что явка увеличится", - сказала журналистам член избирательной комиссии ЦИК Марий Эл Мария Микка.

"За всю избирательную кампанию в ЦИК региона поступило всего пять жалоб, одна из них в воскресенье, сейчас рассматривается. Жалоба связана с пропиской избирателей", - пояснила Микка.

Общественники в регионе рассчитывают, что избранный глава вкупе с решением традиционных проблем определит молодежную политику, сказал ТАСС руководитель штаба студенческих отрядов в Марий Эл Аркадий Кожевников.

"Остро стоит вопрос трудоустройства молодежи - производств почти нет, им негде работать. Поэтому тема молодежной политики - одна из самых важных для нового главы", - считает он.

Опечатка в бюллетенях в Кировской области

В Кировской области к 15:00 (совпадает с мск) явка составила 21,69%, сообщили в областной избирательной комиссии. К этому же времени, но в 2014 году, когда проходили предыдущие выборы губернатора региона, проголосовало 24,97% избирателей. Зампредседателя областного избиркома Владимир Моторин отметил, что погода позволяет прийти на участки, выразив надежду на увеличение показателя явки к моменту закрытия участков.

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Жители выбирают не только главу региона, но и депутатов в кировскую городскую думу шестого созыва, также проходят муниципальные выборы и местные референдумы. Представители КПРФ заявили об обнаружении на участках бюллетеней с опечаткой и назвали их поддельными.

"При изготовлении бюллетеней по одному из одномандатных избирательных округов на выборах депутатов кировской городской думы шестого созыва была допущена техническая опечатка, - сообщила ТАСС председатель Кировской городской избирательной комиссии Наталья Вершинина. - Это произошло в результате технического сбоя в типографии, которая изготавливала бюллетени. Опечатка в заголовке (двойная буква "д" в слове "для") допущена во всем тираже бюллетеней по Ленинскому одномандатному избирательному округу №1".

Опечатка не влияет на результаты выборов, а "информация о наличии поддельных избирательных бюллетеней не соответствует действительности", добавила Вершинина.