Явка на губернаторских выборах в ЦФО превысила 20% к 15:00 мск

ТАСС, 10 сентября. Явка избирателей в ЦФО на губернаторских выборах к 15:00 мск превысила 20%. В Белгородской области на выборы пришло уже более 37% избирателей, в Рязанской области - почти 25%, а в Ярославской - 21,06%.

"Явка в нашем регионе традиционно ниже, чем в более южных регионах. Я считаю, что явка сейчас сопоставима с явкой прошлого года практически по всем муниципальным образованиям", - рассказал ТАСС политолог Андрей Становой.

По данным областного избиркома, к 15:00 мск явка на выборах губернатора Ярославской области составила 21,06%. На этом же уровне голосуют жители Рязанской области.

"По данным на 15:00 мск, проголосовало 24,73% избирателей Рязанской области, на аналогичных выборах в 2012 году в это же время проголосовали 29,58% избирателей", - уточнил секретарь областного избиркома Сергей Скобелев.

Самая низкая явка пока отмечается в Рязани, где в разных районах бюллетени опустили от 13 до 21% населения с правом избирательного голоса. Активнее всего голосуют жители Скопинского района, где на данный момент проголосовало 52,9% избирателей.

Выборы в Белгородской области - на контроле СПЧ

В Белгородской области к 15:00 мск успели проголосовать 37,12% избирателей. На предыдущих выборах губернатора в 2012 году к этому времени голоса успели отдать 40% белгородцев.

К 15:00 избирательные участки региона посетили члены мониторинговой группы по наблюдению на выборах Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Члены Совета - Мария Большакова и Раиса Лукутцова собирают информацию о ходе избирательных кампаний и готовы оказать помощь в случае нарушения избирательных прав белгородцев.

"Задача нашей мониторинговой группы, в которую вошли члены СПЧ, представитель уполномоченного по правам человека РФ, уполномоченный по правам человека в Белгородской области, представители общественной палаты, - помочь при необходимости избирательной комиссии в случае возникновения каких-либо конфликтных ситуаций, жалоб, посмотреть, как работает избирательная комиссия на местах", - отметила в беседе с журналистами Большакова.

По ее словам, по результатам посещения избирательных участков члены мониторинговой группы подготовят доклад и рассмотрят его на президиуме Совета.

Брянск выбирает депутата Госдумы

В Брянской области продолжаются довыборы в Госдуму по одномандатному округу № 77. Как сообщили в областном избиркоме, к 15:00 мск участки посетили 22,13% избирателей. Как отметили в комиссии, этот показатель на 13% ниже, чем на прошлогодних выборах в нижнюю палату парламента.

С утра в регионе шел дождь, но к настоящему времени погода улучшилась. Наиболее активно голосуют жители отдаленных районов региона - Погарского, Климовского и Злынковского, а активность в областном центре минимальная.