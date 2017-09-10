На выборах губернатора Калининградской области к 15:00 проголосовали 26,32% избирателей

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора Калининградской области, по данным на 15:00 по местному времени, составила 26,32%. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя областной избирательной комиссии Ярослава Орлова.

СПЕЦПРОЕКТ Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

"На 15:00 (16:00 мск) явка составила 26,32%", - сказала она, отметив, что в голосовании приняли участие 209502 избирателя.

Орлова добавила, что жалоб, требующих серьезного вмешательства, на данный момент нет.

По данным облизбиркома, на выборах губернатора в 2015 году явка на 15:00 по местному времени составила 27,1%, тогда голосование начиналось в 08:00 по местному времени.

По мнению социолога, проректора по социальным коммуникациям Балтийского федерального университета им. И. Канта. Ефима Фидри, выборы проходят по ожидаемому сценарию. "В целом выборы проходят по достаточно ожидаемому сценарию, несмотря на то, что на час сдвинулось голосование. С утра была плохая погода, в семь утра прийти на избирательные участки - это удел немногих наиболее инициативных и ответственных избирателей", - сказал Фидря.

Выборы губернатора

Жители Калининградской области выбирают в воскресенье главу региона. Голосование началось в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и завершится на час позже - в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Основанием для продления времени работы избирательных участков стали обращения в облдуму и избирком представителей обществ садоводов и обществ ветеранов войн и военных конфликтов.