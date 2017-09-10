Памфилова рассказала об избирателе в Барнауле, который чуть не проголосовал дважды

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о курьезном происшествии на выборах депутатов Барнаульской городской думы: там избиратель забыл, что уже проголосовал досрочно, и пришел на участок в день выборов.
"Из Алтайского края на выборах депутатов Барнаульской городской думы поступило такое обращение. Пришедший избиратель заявил, что кто-то за него уже проголосовал досрочно", - сказала Памфилова, выступая в информационном центре ЦИК.
В ходе разбирательства выяснилось, что этот избиратель сам проголосовал досрочно. "Потом заявитель пытался сбежать с участка, сослался на забывчивость", - отметила Памфилова.