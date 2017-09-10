Голосование завершилось на выборах губернатора Севастополя, в регионах ЮФО и СКФО

ТАСС, 10 сентября. Голосование на первых в истории прямых выборах губернатора завершилось в Севастополе на всех 184 участках. Также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах завершились выборы в парламенты Кубани и Северной Осетии, довыборы в Госсоветы Крыма и Адыгеи, местные выборы.

Серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировано, хотя сообщения об инцидентах поступали в течение для.

Впервые в Севастополе

Первые в истории в Севастополе 10 сентября всенародно избирали губернатора. По состоянию на 18:00 мск, проголосовали более 30% избирателей.

"В 20:00 местного времени закрылись все избирательные участки. Началась обработка бюллетеней. Выборы прошли без нарушений", - сказал ТАСС глава Севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов.

Он рассказал, что составление протоколов участковой избирательной комиссии на избирательном участке, где идет подсчет голосов только по выборам губернатора Севастополя, занимает не более 3,5-4 часов.

"То есть мы исходим из того, что на тех избирательных участках, которые имеют численность до 2 тыс. человек, мы получим данные на избирательных участках в районе 11-12 часов ночи", - сказал Петухов.

По его словам, ввести в единую систему итоги обработки протоколов избирком Севастополя надеется около 3:00 мск понедельника.

Руководитель регионального отделения партии ЛДПР Илья Журавлев рассказал ТАСС, что процесс голосования в Крыму проходил в рамках закона, работали наблюдатели от кандидатов и политических партий.

"Наши наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений, были определенные жалобы от коммунистов, но все решается на местах. Я оцениваю исторические для Севастополя выборы как один из показателей того, что все, мы одна страна", - отметил Журавлев.

Спикер Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева обратила внимание на явку на выборах.

"Я не могу сказать, что очереди, но отсутствие очередей говорит о хорошей работе избирательных участков. <...> Наша добрая традиция - идут семьями, которая свидетельствует о том, что люди неравнодушны к процессу. Наши выборы - это поворотный, переломный момент, на протяжении долгих десятилетий такое право Севастополю не было дано", - сказала она ТАСС.

В Севастополе 10 сентября было 184 открыто избирательных участка, зарегистрировано более 311 тыс. избирателей. Кандидатами на пост первого выборного губернатора Севастополя зарегистрированы пять человек: действующий врио губернатора Дмитрий Овсянников (от партии "Единая Россия"), Иван Ермаков (от партии "Патриоты России"), Николай Кряжев (от Коммунистической партии социальной справедливости), Роман Кияшко (КПРФ) и Илья Журавлев (ЛДПР).