Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Голосование завершилось на выборах губернатора Севастополя, в регионах ЮФО и СКФО

Политика
10 сентября, 20:12 UTC+3 ТАСС

Серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировано

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 10 сентября. Голосование на первых в истории прямых выборах губернатора завершилось в Севастополе на всех 184 участках. Также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах завершились выборы в парламенты Кубани и Северной Осетии, довыборы в Госсоветы Крыма и Адыгеи, местные выборы.

Серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировано, хотя сообщения об инцидентах поступали в течение для.

Впервые в Севастополе

Первые в истории в Севастополе 10 сентября всенародно избирали губернатора. По состоянию на 18:00 мск, проголосовали более 30% избирателей.

"В 20:00 местного времени закрылись все избирательные участки. Началась обработка бюллетеней. Выборы прошли без нарушений", - сказал ТАСС глава Севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов.

Читайте также новости по теме:
Единый день голосования - 2017
© Александр Рюмин/ТАСС

Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования

Выборы в регионах проходят спокойно, незначительные нарушения не повлияют на результаты

В Мосгоризбиркоме заявили, что обвинения в плохом информировании о выборах не по адресу

Он рассказал, что составление протоколов участковой избирательной комиссии на избирательном участке, где идет подсчет голосов только по выборам губернатора Севастополя, занимает не более 3,5-4 часов.

"То есть мы исходим из того, что на тех избирательных участках, которые имеют численность до 2 тыс. человек, мы получим данные на избирательных участках в районе 11-12 часов ночи", - сказал Петухов.

По его словам, ввести в единую систему итоги обработки протоколов избирком Севастополя надеется около 3:00 мск понедельника.

Руководитель регионального отделения партии ЛДПР Илья Журавлев рассказал ТАСС, что процесс голосования в Крыму проходил в рамках закона, работали наблюдатели от кандидатов и политических партий.

"Наши наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений, были определенные жалобы от коммунистов, но все решается на местах. Я оцениваю исторические для Севастополя выборы как один из показателей того, что все, мы одна страна", - отметил Журавлев.

Спикер Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева обратила внимание на явку на выборах.

"Я не могу сказать, что очереди, но отсутствие очередей говорит о хорошей работе избирательных участков. <...> Наша добрая традиция - идут семьями, которая свидетельствует о том, что люди неравнодушны к процессу. Наши выборы - это поворотный, переломный момент, на протяжении долгих десятилетий такое право Севастополю не было дано", - сказала она ТАСС.

В Севастополе 10 сентября было 184 открыто избирательных участка, зарегистрировано более 311 тыс. избирателей. Кандидатами на пост первого выборного губернатора Севастополя зарегистрированы пять человек: действующий врио губернатора Дмитрий Овсянников (от партии "Единая Россия"), Иван Ермаков (от партии "Патриоты России"), Николай Кряжев (от Коммунистической партии социальной справедливости), Роман Кияшко (КПРФ) и Илья Журавлев (ЛДПР).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
2
Польские пограничники пропустили Саакашвили
3
Хиллари Клинтон рассказала о своей самой большой ошибке, повлиявшей на предвыборную гонку
4
Юлия Латынина покинула Россию
5
Ураган "Ирма" обрушился на юг Флориды, один человек погиб
6
Ураган "Ирма" надвигается на Флориду
7
Депутат Госдумы: позиция Меркель по Крыму основана на ее антироссийских взглядах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама