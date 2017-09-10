Памфилова считает, что перечень причин для досрочного голосования стоит ограничить

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что в порядок досрочного голосования на выборах нужно внести изменения, чтобы не давать поводов для нарушения избирательных прав. В частности, она предложила ограничить список уважительных причин, по которым можно проголосовать досрочно.

По словам главы ЦИК, в досрочном голосовании необходимо "наводить порядок".

"Может быть, сделать какой-то ограниченный перечень причин и четко ему следовать, чтобы не давать повод злоупотреблять и применять административный ресурс, с другой стороны, не лишать людей, которые действительно имеют основания, чтобы они голосовали", - пояснила Памфилова.

В законе об основных гарантиях избирательных прав указано, что досрочно может проголосовать избиратель, который "по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины)" не сможет прийти на избирательный участок в день выборов.