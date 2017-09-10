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Памфилова считает, что перечень причин для досрочного голосования стоит ограничить

Политика
10 сентября, 22:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

По словам главы ЦИК, в досрочном голосовании необходимо наводить порядок

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что в порядок досрочного голосования на выборах нужно внести изменения, чтобы не давать поводов для нарушения избирательных прав. В частности, она предложила ограничить список уважительных причин, по которым можно проголосовать досрочно.

По словам главы ЦИК, в досрочном голосовании необходимо "наводить порядок".

"Может быть, сделать какой-то ограниченный перечень причин и четко ему следовать, чтобы не давать повод злоупотреблять и применять административный ресурс, с другой стороны, не лишать людей, которые действительно имеют основания, чтобы они голосовали", - пояснила Памфилова.

В законе об основных гарантиях избирательных прав указано, что досрочно может проголосовать избиратель, который "по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины)" не сможет прийти на избирательный участок в день выборов.

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Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
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