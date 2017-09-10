КПРФ пожаловалась в Избирком Татарстана на подкуп избирателей хлебом

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КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Татарстана получила две жалобы от первого секретаря комитета КПРФ в республике Хафиза Миргалимова о предполагаемых нарушениях во время проведения дополнительных выборов в горсовет Нижнекамска, а именно - о подкупе избирателей хлебом, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ЦИК региона.
Как сообщил ТАСС член КПРФ, депутат Госсовета Татарстана пятого созыва Артем Прокофьев, кандидат от КПРФ на выборах в Нижнекамске Елена Гатина ранее подала в суд иск о снятии с выборов своего оппонента от "Коммунистов России" Рустема Абдуллина, гендиректора ОАО "Нижнекамский хлебокомбинат" за подкуп избирателей и использование служебного положения. Также представители КПРФ обратились в ЦИК РФ.
"Одновременно от Миргалимова пришло два обращения, дополняя друг друга. Суть первого заключается в том, что установленная [на избирательном участке] палатка, где продавались хлебобулочные изделия, является нарушением - подкупом избирателей кандидатом и использование кандидатом своего должностного положения. И тут же от него пришло, что установленная палатка и торговля является нарушением агитационного периода, то есть проведением предвыборной агитации в день голосования. Он ссылается на показания Гатиной", - пояснила собеседница агентства, уточнив, что суд Гатиной в иске отказал, а жалобы Миргалимова направлены на рассмотрение в территориальную избирательную комиссию Нижнекамска.
Прокофьев, в свою очередь добавил, что представители татарстанского КПРФ также обратились в ЦИК РФ по этому факту. "К нам действительно поступила информация от нашего кандидата и фотографии с избирательных участков № 2238 и 2239 с точек, на которых распространяется продукция этого хлебокомбината (ОАО "Нижнекамский хлебокомбинат"). Как нам передала Гатина, это со стороны избирательной комиссии названо торговлей, при этом нет <…> подтверждающих фактов. Она обратилась в суд с требованием снять с выборов Абдулина, представителя партии "Коммунисты России", - рассказал он.