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Жириновский требует уволить главу Мосгоризбиркома за низкую явку в столице

Политика
10 сентября, 22:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Лидер ЛДПР отметил, что в Москве на выборы пришли меньше миллиона человек

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский требует отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова за низкие, по его мнению, показатели явки в столице на муниципальных выборах.

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"Мы давно требуем уволить главу Мосгоризбиркома Горбунова, который единственный остался от лужковской команды. Это он проводит такие выборы без избирателей", - заявил в воскресенье Жириновский, слова которого приводит пресс-служба либерал-демократов.

Жириновский отметил, что в Москве меньше миллиона человек пришли на выборы. "Это позор!" - заявил он.

Он также подверг критике проведение выборов в День города.

"Зачем в Москве устроили такой грандиозный праздник? Мы миллионы избирателей потеряли: вместо избирательных участков горожане пошли на гуляния", - сказал лидер ЛДПР.

Он добавил, что "не понимает логику тех, кто сегодня критикует власть, но не ходит на выборы".

"Если вы игнорируете голосование, то избрание все равно состоится, но без учета вашего мнения. Поэтому сегодня главное "оружие" тех, кто не доволен властью, - идти на выборы. Но своими возможностями наши граждане не пользуются", - заключил он.

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Выборы разных уровней проходят в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходят дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирают глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов, кроме того, состоятся более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.

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