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"Единая Россия" набрала более 63% на выборах в гордуму Черкесска

Политика
11 сентября, 12:20 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 11, сентября. /ТАСС

Явка избирателей составила 73,25%

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ЧЕРКЕССК, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" по итогам обработки 100% протоколов получила на выборах в гордуму Черкесска 63,57% голосов избирателей, в числе лидеров также "Коммунисты России" и КПРФ. Об этом сообщила в понедельник журналистам председатель регионального избиркома Лариса Абазалиева.

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"Это предварительные результаты, обработаны все бюллетени со всех 52 участков, не думаю, что будет какая-то серьезная коррекция. "Единая Россия" набрала 63,57% голосов, "Коммунисты России" - 12,44%, КПРФ - 9,72%, у ЛДПР и "Гражданской праформы" 5,02% и 5,33% соответственно", - сказала Абазалиева.

Пятипроцентный барьер не преодолели партия "Родина" (1,59%) и "Справедливая Россия" (1,63%). Явка в Черкесске составила 73,25%, проголосовали более 84,3 тыс. человек. В республиканской столице на 33 депутатских мандата претендовали 189 кандидатов от семи политических партий.

На выборах в гордуму Карачаевска, среди партий большинство голосов набрали кандидаты от "Единая России" - 58,43%, у "Коммунистов России" и КПРФ 17,59% и 17,50% соответственно. Председатель избиркома республики отметила, что в ходе голосования существенных нарушений, которые смогут повлиять на результаты выборов, не зафиксировано.

В единый день голосования 10 сентября в КЧР прошла 51 избирательная кампания.

Выборы в Ставропольском крае

В Ставропольском крае 10 сентября выбирали глав двух поселений, в 83 муниципалитетах прошли выборы депутатов представительных органов местного самоуправления (избирали 1076 депутатов).

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По данным краевого избиркома, средняя явка избирателей в единый день голосования в регионе составила 35,91%. Наиболее высокую явку показали жители поселка Мирный Предгорного района - 90,58%.

"В целом по сравнению с аналогичными выборами 2012 года средняя явка по краю была немного ниже, но нужно учитывать, что в тот день выборы были совмещены с выборами федерального уровня, поэтому явка в 2012 году была чуть выше", - пояснил в понедельник журналистам глава краевого избиркома Евгений Демьянов.

В целом из 1076 мандатов в 83 муниципалитетах 918 получили представители партии "Единая Россия". Вторыми по количеству мандатов стали самовыдвиженцы - 86, 31 мандат получили представители партии "КПРФ", 17 - "Справедливая Россия", 16 - "ЛДПР", восемьт - представители партии "Родина".

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