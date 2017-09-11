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ЦИК РФ пока не рассматривал жалобы на нарушения на выборах в Саратовской области

Политика
11 сентября, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

В ЦИК заявили о поступлении пяти жалоб от кандидата на пост губернатора от КПРФ Ольги Алимовой

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России пока не рассматривал жалобы на нарушения в ходе выборов в Саратовской области, обращения поступили поздно вечером 10 сентября в региональный избирком. Об этом сообщила в понедельник журналистам председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ответ на просьбу прокомментировать отставку главы Саратова Валерия Сараева.

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"Мы пока не получили ни одной жалобы. Если поступят какие-то обращения от кандидатов, мы рассмотрим. Пока у нас нет никакой информации", - сказала Памфилова.

В свою очередь, член ЦИК РФ Антон Лопатин, курирующий в комиссии Саратовскую область, сообщил, что накануне вечером в избирком субъекта и в ЦИК поступили пять жалоб от кандидата на пост губернатора от КПРФ Ольги Алимовой.

"Пять жалоб, которые поступили к нам, - они автоматически направляются в комиссию субъектовую по закону", - прокомментировала Памфилова, отметив, что рассмотрение обращений Алимовой будет находиться под контролем ЦИК.

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев отметил, что вопросы отставки представителей исполнительной власти находятся вне компетенции Центризбиркома. "Это не наша компетенция, это исполнительная власть, там есть система отношений и система принятия решений", - сказал он.

В понедельник переизбранный губернатором Саратовской области Валерий Радаев объявил, что "в связи с нарушениями, допущенными в ходе выборов 10 сентября", глава Саратова Валерий Сараев принял решение уйти в отставку. В воскресенье в Саратовской области прошли выборы главы региона и депутатов областной думы. Врио губернатора области Валерий Радаев был переизбран на новый срок, он набрал более 74% голосов.

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