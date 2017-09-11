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Московские единороссы уверены, что одержали убедительную победу на выборах в столице

Политика
11 сентября, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

В этом году "Единая Россия" впервые получила более 75% от общего количества мандатов

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Московские единороссы уверены, что одержали убедительную победу на прошедших в воскресенье в единый день голосования муниципальных выборах, главным итогом которых, по их мнению, стала возможность преодоление кандидатом от "Единой России" "муниципального фильтра" на выборах мэра Москвы в 2018 году.

"Московское городское региональное отделение партии "Единая Россия" одержало впечатляющую победу. Это впервые в нашей истории, когда мы завоевали более 1150 мандатов депутатов муниципальных образований, что составляет более 75% от общего количества мандатов. Фактически это квалифицированное большинство, это убедительная победа", - сказал на пресс-конференции секретарь Московского городского регионального отделения (МГРО) партии, зампредседателя Мосгордумы Андрей Метельский.

Таким образом, сделал вывод Метельский, партия решила "еще один самый главный вопрос: по итогам выборов кандидат от "Единой России" преодолевает "муниципальный фильтр" на выборах мэра в 2018 году". По его словам, единороссы являются на сегодняшний день "единственной политической силой, которая может эту задачу решить самостоятельно". "Ни одна другая политическая сила ни сама, ни в кооперации с другими эту задачу решить не может. Мне кажется, это самый главный вопрос, который был решен в ходе выборов в это воскресенье", - заявил Метельский.

Помощь оппозиционерам

Ранее в понедельник секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов заявил, что будет готов собрать своих муниципальных депутатов для встреч с кандидатами от оппозиции для обсуждения их программ на будущих выборах мэра Москвы, чтобы, возможно, помочь им преодолеть "муниципальный фильтр".

"Если вести все время разговор с позиции силы - это не разговор. Правильное заявление секретаря Генсовета партии, что мы готовы со всеми разумными силами вести диалог", - согласился Метельский. Он подчеркнул, что если сегодня оппозиция будет вести "разумный" диалог, если она сможет убедить депутатов, что это [предлагаемая программа] развитие для города, то такое взаимодействие возможно. "Но если это будет происходить на уровне претензий, наверное, мы не сможем вести подобного рода обсуждение", - считает секретарь московского отделения партии.

В свою очередь, руководитель исполкома МГРО "Единой России" Олег Смолкин также отметил, что "Единая Россия" выступает "за политическую конкуренцию".

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"Единая Россия" Единый день голосования - 2017
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