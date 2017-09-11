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Рязанский облизбирком получил 15 жалоб, в том числе от Жириновского

Политика
11 сентября, 15:35 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 11, сентября. /ТАСС

Председатель комиссии региона заверил, что все жалобы рассмотрены

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РЯЗАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Рязанской области по итогам единого дня голосования получила 15 жалоб, в том числе от руководителя ЛДПР Владимира Жириновского. В целом обращения не повлияли на итоги голосования, сообщил в понедельник журналистам на пресс-конференции председатель комиссии Владимир Грачев.

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"15 жалоб [поступило] от кандидатов Шерина и Федоткина, а также от их доверенных лиц. Одна жалоба лично от Жириновского Владимира Вольфовича", - сказал Грачев.

Как уточнили ТАСС в областном избиркоме, жалоба лидера ЛДПР была перенаправлена в комиссию из ЦИК и касалась гражданско-правовых отношений кандидата от партии с фирмами, размещающими агитационные материалы. Сейчас информацию об этом проверяют правоохранительные органы. В участковые комиссии в единый день голосования поступило 10 жалоб, еще три - в территориальные комиссии. В основном они касались незаконной агитации в день тишины.

"Они все рассмотрены, они не влияют каким-либо образом на волеизъявление наших избирателей, и итоги голосования признаны действительными", - подчеркнул Грачев.

Результаты выборов

В понедельник в областном избиркоме прошла пресс-конференция, на которой были подведены предварительные итоги голосования. Как сообщили в комиссии, врио губернатора Николай Любимов получил 80,16% голосов избирателей. Вторым на выборах стал депутат Госдумы Александр Шерин (8,44% голосов). Пенсионер Владимир Федоткин получил 6,85%, глава комитета Рязанской облдумы по социальным вопросам Сергей Пупков - 1,72%, начальник главного архивного управления области Александра Перехватова - 1,48%.

Явка составила 36,15%, что несколько ниже уровня прошлых губернаторских выборов, когда свои голоса пришли отдать около 50% избирателей.

"Явка очень стабильная, она у нас не прыгающая, как во многих других регионах, в пределах разумного колебания", - сообщил журналистам Грачев.

В Единый день голосования в Рязанской области были открыты 1026 участков, проходила 131 избирательная кампания. По итогам голосования замещены 738 мандатов депутатов представительных органов муниципалитетов и 56 мандатов глав муниципальных образований.

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ЛДПР Единый день голосования - 2017
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