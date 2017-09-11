Эксперт: преодоление конфликтов внутри элит помогло врио победить на региональных выборах

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющие обязанности глав 16 регионов, которые по итогам выборов 10 сентября одержали уверенную победу в первом туре голосования, в ходе избирательной кампании продемонстрировали стратегический подход, в том числе смогли преодолеть внутриэлитные противоречия. Такое мнение высказал ТАСС руководитель региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Колядин, комментируя итоги прошедших в воскресенье выборов.

Выборы 10 сентября

В единый день голосования 10 сентября прямые выборы глав регионов прошли в 16 субъектах РФ. Везде победители определились уже в первом туре: все выигравшие гонки врио губернаторов, поддержанные "Единой Россией", получили намного больше 50% голосов (барьера, преодоление которого необходимо для победы в первом туре выборов).

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В пяти регионах - Мордовии, Белгородской, Саратовской, Свердловской, Томской областях - руководители были переизбраны. По предварительным данным, за главу Мордовии Владимира Волкова проголосовали 89,19% граждан республики, за губернатора Белгородской области Евгения Савченко - 69,3%. Главы Саратовской, Свердловской и Томской областей Валерий Радаев, Евгений Куйвашев и Сергей Жвачкин получили соответственно 74,62%, 62,16% и 60,58% голосов.

Главами Бурятии, Марий Эл, Карелии, Удмуртии, Пермского края, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Ярославской областей и Севастополя были избраны временно исполняющие обязанности, ранее назначенные на эти посты президентом РФ. Врио главы Бурятии Алексей Цыденов, по предварительной информации, получил 87,43%, Александр Евстифеев (Марий Эл) - 88,27%, Артур Парфенчиков (Карелия) - 61,34%, Александр Бречалов (Удмуртия) - 78,16%, Максим Решетников (Пермский край) - 82,06%, Антон Алиханов (Калининградская область) - 81,06%, Игорь Васильев (Кировская область) - 64,03%, Андрей Никитин (Новгородская область) - 67,99%, Николай Любимов (Рязанская область) - 80,16%, Дмитрий Миронов (Ярославская область) - 79,32%, Дмитрий Овсянников (Севастополь) - 71,05% голосов.

Причины побед

По мнению Колядина, столь убедительную победу можно объяснить несколькими причинами. "У врио глав регионов было несколько преимуществ, и первое в том, что их назначил президент, он приезжал на эти территории, поддерживал их", - отметил эксперт. Кроме того, напомнил он, в данные регионы приезжали федеральные министры, которые "помогли в ремонте дорог, газификации".

Представитель ЭИСИ подчеркнул, что "в ходе выборной кампании ряд [врио] губернаторов показали себя как политических стратегов, сумели договориться с элитами".

"Об этом можно говорить в отношении "старых" губернаторов, например, Куйвашева, который в начале испытывал сложности при работе с элитами, в последнее время сумел их объединить вокруг себя, и это сказалось на результатах выборов", - пояснил Колядин.

То же, по его мнению, "можно сказать и о молодых по опыту губернаторах, таких как Евстифеев в Марий Эл, который смог договориться с коммунистами и снять одну из самых главных для себя проблем на выборах". Это же утверждение, по словам эксперта, применимо к Парфенчикову, который "смог договориться с "Яблоком", одной из самых мощных оппозиционных структур на данной территории и в результате победил достойно [кандидата "Справедливой России"] Ирину Петеляеву, набравшую 18%".

К тем, кто смог договориться с элитами, политолог отнес и Дмитрия Овсянникова, сумевшего привлечь к работе в Корпорации развития Севастополя одного из своих оппонентов Олега Николаева, который в результате "стал скорее сторонником Овсянникова". Это, полагает эксперт, характеризует его стратегический подход.

В то же время Колядин привел в пример кампанию Дмитрия Миронова, врио губернатора Ярославской области, где сохранялись внутриэлитные конфликты. "Действия, которые в качестве губернатора демонстрировал Миронов, способствовали тому, что он убедительно выиграл эти выборы", - отметил политолог. Кроме того, по его оценке "очень жесткая кампания была в Кировской области, где врио Игорю Васильеву противостоял коммунист Сергей Мамаев". "Тем не менее консолидацией усилий и выборного штаба, и самого Васильева он сумел сделать так, что выиграл эту кампанию с нормальными процентами", - констатировал эксперт ЭИСИ.

"Это все в совокупности говорит, что кампании были разные, и тем не менее многие губернаторы себя проявили уже в ходе их", - заключил он.