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Эксперт: преодоление конфликтов внутри элит помогло врио победить на региональных выборах

Политика
11 сентября, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

В 16 субъектах страны, где проводились прямые выборы глав регионов, победу одержали врио губернаторов, поддержанные "Единой Россией"

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющие обязанности глав 16 регионов, которые по итогам выборов 10 сентября одержали уверенную победу в первом туре голосования, в ходе избирательной кампании продемонстрировали стратегический подход, в том числе смогли преодолеть внутриэлитные противоречия. Такое мнение высказал ТАСС руководитель региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Колядин, комментируя итоги прошедших в воскресенье выборов.

Выборы 10 сентября

В единый день голосования 10 сентября прямые выборы глав регионов прошли в 16 субъектах РФ. Везде победители определились уже в первом туре: все выигравшие гонки врио губернаторов, поддержанные "Единой Россией", получили намного больше 50% голосов (барьера, преодоление которого необходимо для победы в первом туре выборов).

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Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

В пяти регионах - Мордовии, Белгородской, Саратовской, Свердловской, Томской областях - руководители были переизбраны. По предварительным данным, за главу Мордовии Владимира Волкова проголосовали 89,19% граждан республики, за губернатора Белгородской области Евгения Савченко - 69,3%. Главы Саратовской, Свердловской и Томской областей Валерий Радаев, Евгений Куйвашев и Сергей Жвачкин получили соответственно 74,62%, 62,16% и 60,58% голосов.

Главами Бурятии, Марий Эл, Карелии, Удмуртии, Пермского края, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Ярославской областей и Севастополя были избраны временно исполняющие обязанности, ранее назначенные на эти посты президентом РФ. Врио главы Бурятии Алексей Цыденов, по предварительной информации, получил 87,43%, Александр Евстифеев (Марий Эл) - 88,27%, Артур Парфенчиков (Карелия) - 61,34%, Александр Бречалов (Удмуртия) - 78,16%, Максим Решетников (Пермский край) - 82,06%, Антон Алиханов (Калининградская область) - 81,06%, Игорь Васильев (Кировская область) - 64,03%, Андрей Никитин (Новгородская область) - 67,99%, Николай Любимов (Рязанская область) - 80,16%, Дмитрий Миронов (Ярославская область) - 79,32%, Дмитрий Овсянников (Севастополь) - 71,05% голосов.

Причины побед

По мнению Колядина, столь убедительную победу можно объяснить несколькими причинами. "У врио глав регионов было несколько преимуществ, и первое в том, что их назначил президент, он приезжал на эти территории, поддерживал их", - отметил эксперт. Кроме того, напомнил он, в данные регионы приезжали федеральные министры, которые "помогли в ремонте дорог, газификации".

Представитель ЭИСИ подчеркнул, что "в ходе выборной кампании ряд [врио] губернаторов показали себя как политических стратегов, сумели договориться с элитами".

"Об этом можно говорить в отношении "старых" губернаторов, например, Куйвашева, который в начале испытывал сложности при работе с элитами, в последнее время сумел их объединить вокруг себя, и это сказалось на результатах выборов", - пояснил Колядин.

То же, по его мнению, "можно сказать и о молодых по опыту губернаторах, таких как Евстифеев в Марий Эл, который смог договориться с коммунистами и снять одну из самых главных для себя проблем на выборах". Это же утверждение, по словам эксперта, применимо к Парфенчикову, который "смог договориться с "Яблоком", одной из самых мощных оппозиционных структур на данной территории и в результате победил достойно [кандидата "Справедливой России"] Ирину Петеляеву, набравшую 18%".

К тем, кто смог договориться с элитами, политолог отнес и Дмитрия Овсянникова, сумевшего привлечь к работе в Корпорации развития Севастополя одного из своих оппонентов Олега Николаева, который в результате "стал скорее сторонником Овсянникова". Это, полагает эксперт, характеризует его стратегический подход.

В то же время Колядин привел в пример кампанию Дмитрия Миронова, врио губернатора Ярославской области, где сохранялись внутриэлитные конфликты. "Действия, которые в качестве губернатора демонстрировал Миронов, способствовали тому, что он убедительно выиграл эти выборы", - отметил политолог. Кроме того, по его оценке "очень жесткая кампания была в Кировской области, где врио Игорю Васильеву противостоял коммунист Сергей Мамаев". "Тем не менее консолидацией усилий и выборного штаба, и самого Васильева он сумел сделать так, что выиграл эту кампанию с нормальными процентами", - констатировал эксперт ЭИСИ.

"Это все в совокупности говорит, что кампании были разные, и тем не менее многие губернаторы себя проявили уже в ходе их", - заключил он.

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Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Миронов, Дмитрий Юрьевич Алиханов, Антон Андреевич Никитин, Андрей Сергеевич Цыденов, Алексей Самбуевич Радаев, Валерий Васильевич Волков, Владимир Дмитриевич Любимов, Николай Викторович Жвачкин, Сергей Анатольевич Парфенчиков, Артур Олегович Савченко, Евгений Степанович Васильев, Игорь Владимирович Решетников, Максим Геннадьевич Овсянников, Дмитрий Владимирович Бречалов, Александр Владимирович Евстифеев, Александр Александрович
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