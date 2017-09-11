Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Независимые муниципальные депутаты Москвы могут объединиться

Политика
11 сентября, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Инициаторы объясняют, что 10 сентября победило большое количество новых людей, которые нуждаются в обучении и объединении усилий по изменению муниципальной политики

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, лидер движения "Солидарность" Илья Яшин и руководитель штаба Дмитрия Гудкова Максим Кац в понедельник высказали намерение создать некое объединение независимых депутатов муниципальных собраний Москвы для координации их деятельности.

Инициаторы объясняют, что на выборах 10 сентября победило большое количество новых людей, которые нуждаются как в обучении, так и в объединении усилий по изменению муниципальной политики.

Смотрите также

Подведение итогов единого дня голосования в России. Онлайн

"Партия наша ["Яблоко"] будет создавать Центр новой муниципальной политики, будет вести работу с этой большой командой, и [заниматься] обучением, которое, безусловно, необходимо, и разработкой правотворческих инициатив, и разработкой различных муниципальных альтернативных программ, и организацией общения самих депутатов для обмена опытом", - заявила в ходе пресс-конференции председатель "Яблока" Эмилия Слабунова. По ее словам, первая встреча новых депутатов планируется 12 сентября.

Руководитель штаба Дмитрия Гудкова Максим Кац призвал создать "Ассоциацию депутатов", которая будет преследовать аналогичные цели. Чуть позже лидер движения "Солидарность" Илья Яшин, который вместе со своими сторонниками одержал победу в Красносельском районе Москвы, призвал созвать Конгресс независимых депутатов Москвы.

"Нам надо наладить обмен опытом, сформировать общую повестку и стратегию, наладить коммуникацию. Кроме того, в ближайшее время в советах, где оппозиция взяла большинство, будут избраны независимые председатели. По моим подсчетам, их будет не меньше двадцати. Думаю, будет полезно договориться о взаимодействии и сформировать компактный "клуб председателей", - сказал Яшин ТАСС.

Ранее партия "Яблоко" сообщила, что получила 181 мандат в муниципальных собраниях Москвы, а Дмитрий Гудков заявил, что созданный им совместно с "Яблоком" блок "Объединенные демократы" получил 266 мест в 62 районах столицы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Яблоко" Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд предлагает повысить МРОТ на 21,7% в 2018 году
2
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
3
WADA и Макларен получили уведомления об исках, поданных к ним велосипедистами РФ
4
Путин согласился с возможностью размещать силы ООН вне линии соприкосновения в Донбассе
5
Путин: экономика РФ вышла из кризиса
6
МИД Сирии призвал США покинуть страну, иначе они будут рассматриваться как враждебная сила
7
"Нафтогаз" готов удовлетворить просьбу "Газпрома" об увеличении транзита в Европу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама