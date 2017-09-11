Независимые муниципальные депутаты Москвы могут объединиться

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, лидер движения "Солидарность" Илья Яшин и руководитель штаба Дмитрия Гудкова Максим Кац в понедельник высказали намерение создать некое объединение независимых депутатов муниципальных собраний Москвы для координации их деятельности.

Инициаторы объясняют, что на выборах 10 сентября победило большое количество новых людей, которые нуждаются как в обучении, так и в объединении усилий по изменению муниципальной политики.

"Партия наша ["Яблоко"] будет создавать Центр новой муниципальной политики, будет вести работу с этой большой командой, и [заниматься] обучением, которое, безусловно, необходимо, и разработкой правотворческих инициатив, и разработкой различных муниципальных альтернативных программ, и организацией общения самих депутатов для обмена опытом", - заявила в ходе пресс-конференции председатель "Яблока" Эмилия Слабунова. По ее словам, первая встреча новых депутатов планируется 12 сентября.

Руководитель штаба Дмитрия Гудкова Максим Кац призвал создать "Ассоциацию депутатов", которая будет преследовать аналогичные цели. Чуть позже лидер движения "Солидарность" Илья Яшин, который вместе со своими сторонниками одержал победу в Красносельском районе Москвы, призвал созвать Конгресс независимых депутатов Москвы.

"Нам надо наладить обмен опытом, сформировать общую повестку и стратегию, наладить коммуникацию. Кроме того, в ближайшее время в советах, где оппозиция взяла большинство, будут избраны независимые председатели. По моим подсчетам, их будет не меньше двадцати. Думаю, будет полезно договориться о взаимодействии и сформировать компактный "клуб председателей", - сказал Яшин ТАСС.

Ранее партия "Яблоко" сообщила, что получила 181 мандат в муниципальных собраниях Москвы, а Дмитрий Гудков заявил, что созданный им совместно с "Яблоком" блок "Объединенные демократы" получил 266 мест в 62 районах столицы.