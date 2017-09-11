"Яблоко" заявляет о победе 180 своих кандидатов на муниципальных выборах в Москве

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Яблоко" утверждает, что 180 ее кандидатов, по предварительной информации, одержали победу на выборах депутатов муниципальных собраний в Москве, при этом в семи районах партия получила большинство голосов.

"В Москве, по предварительным данным, кандидаты от "Яблока" на настоящий момент проходят в 51 районе, всего избрано в столице 180 кандидатов, партия получила большинство в районах: Гагаринский, Ломоносовский, Марьина роща, Тропарево-Никулино, Сокол, Хамовники, Якиманка", - сообщил ТАСС пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев.

Кроме того, по его словам, списки партии преодолели 5%-й барьер в 19 муниципалитетах страны, где сохранены выборы по партийным спискам.

В воскресенье в Москве проходили выборы депутатов представительных органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в 125 муниципальных образованиях столицы. Голосование проводилось по многомандатным округам.