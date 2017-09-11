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Патрушев обсудил с главой МВД Ливана борьбу с международным терроризмом

Политика
11 сентября, 17:45 UTC+3 МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Секретарь Совбеза РФ и министром внутренних дел Ливана также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы российско-ливанского взаимодействия в сфере безопасности

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации встретился с министром внутренних дел Ливана.

"Николай Патрушев и Нухад Машнук обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также вопросы российско-ливанского взаимодействия в сфере безопасности, в том числе борьбы с международными террористическими группировками", - сообщила пресс-служба Совбеза.

В понедельник стартовал официальный визит в Россию премьер-министра Ливана Саада Харири. В ходе этого визита ливанский премьер встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и проведет переговоры с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Как сообщил ТАСС советник Харири по делам с Россией Джордж Шаабан, премьер Ливана "продолжает курс на партнерство с РФ своего покойного отца Рафика Харири, установившего доверительные отношения с российским руководством".

По словам Шаабана, на первый план в предстоящих переговорах выходит тема российского содействия повышению обороноспособности Ливана. "Мы нуждаемся в военной помощи России, для нас это очень актуально после того, как армия изгнала террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) с ливанской земли", - сказал он. Как подчеркнул советник премьера, "ливанцы рассчитывают, что Россия, которая на протяжении многих лет отстаивала в ООН суверенитет Ливана, поможет укрепить их государство, чтобы пламя региональных конфликтов не затронуло его".

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Персоны
Харири, Саад Патрушев, Николай Платонович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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