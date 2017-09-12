Косачев считает неэффективным дальнейшее ужесточение санкций против КНДР

МОСКВА, 12 сентября./ТАСС/. Резолюция Совбеза ООН об ужесточении санкций против КНДР является неизбежной реакцией на провокационные действия Пхеньяна, при этом дальнейшие экономические меры не будут эффективны. Такое мнение высказал во вторник председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"Поддержка Россией резолюции не противоречит нашей позиции, что ресурс санкций практически исчерпан. Именно об этом говорил президент [РФ Владимир] Путин, заметив, что в КНДР будут "траву есть", но не свернут со своего пути, если будут по-прежнему чувствовать угрозу", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

По его словам, "мир сейчас практически подходит к этому порогу, когда дальнейшие экономические меры будут бить по населению и заставлять "есть траву". Но это точно не то, чего стремится добиться международное сообщество - по крайней мере его не западная часть, для которой санкции еще не стали нормой "диалога" с несогласными", - указал парламентарий.

В принятой Совбезом ООН резолюции сенатор видит "не только неизбежную реакцию на провокационные действия Пхеньяна", но и послание в адрес тех, "кто пытается убедить мир в неизбежности силового сценария и в недоговороспособности России и КНР по корейскому досье". "Этого нет и в помине", - заверил Косачев. Он напомнил, что именно Россия и Китай предложили "дорожную карту" выхода из нынешнего тупика, следуя которой можно "уже сегодня существенно снизить напряженность на полуострове".

Сенатор убежден, что очередное ужесточение санкций против Пхеньяна - "мощный сигнал в адрес северокорейского руководства о том, что в деле нарушения прежних резолюций по этой проблеме у КНДР нет и не может быть союзников, при всех острых разногласиях между постоянными членами СБ ООН по иным темам".

Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые рестрикции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тыс. баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 и последующих лет.