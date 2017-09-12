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Численность ОМОН и СОБР Росгвардии увеличивать не планируется

Политика
12 сентября, 12:34 дата обновления: 12 сентября, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

На данный момент численность личного состава Росгвардии составляет около 340 тыс. человек

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Росгвардия не планирует увеличивать численность отрядов СОБР И ОМОН в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления кадров Росгвардии Виктор Мацюк.

"В настоящее время численность спецподразделений ОМОН и СОБР увеличивать не планируется", - сказал он.

Численность личного состава Росгвардии составляет около 340 тыс. человек.

Сотрудников спецподразделений ОМОН и СОБР, а также авиационных подразделений и Центра специальных подразделений полностью переведут в Росгвардию к концу 2018 года.

"В рамках третьего этапа формирования Росгвардии будут в состав Росгвардии окончательно переведены подразделения ОМОНа и СОБРа", - сказал Мацюк, подчеркнув, что для ведомства этот этап самый важный и ответственный.

"Мы активно занимаемся подготовительной работой, она практически уже завершена. На сегодня с другими органами власти уже согласованы изменения в нормативно-правовые акты", - сказал Мацюк.

Он отметил, что сотрудникам спецподразделений при их переводе в новую структуру будут сохранены звания, социальные гарантии, а заработная плата сохранится на уровне не ниже, чем была в МВД.

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