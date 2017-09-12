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Инаугурация избранного главы Марий Эл Евстифеева назначена на 21 сентября

Политика
12 сентября, 12:05 UTC+3 ЙОШКАР-ОЛА ЙОШКАР-ОЛА 12, сентября. /ТАСС

За Александра Евстифеева проголосовали 88,27% избирателей

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ЙОШКАР-ОЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Марий Эл Александр Евстифеев вступит в должность 21 сентября. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе главы республики.

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Биография главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева

"Предварительно, мероприятие пройдет во Дворце конгрессов 21 сентября. На него планируется пригласить представителей полпреда президента в ПФО (Приволжском федеральном округе), глав соседних регионов, депутатов Госсобрания Марий Эл и других", - отметили в пресс-службе.

Евстифеев на прошедших в единый день голосования в воскресенье выборах главы региона набрал 88,27% голосов. В Марий Эл прошли досрочные выборы руководителя республики и дополнительные выборы депутатов местного парламента по двум одномандатным избирательным округам - Козьмодемьянскому и Волжскому.

Бывший председатель Арбитражного суда Московской области Евстифеев был назначен временно исполняющим обязанности главы республики после отставки экс-руководителя региона Леонида Маркелова в апреле 2017 года. Позже Маркелов был задержан. Главное управление Следственного комитета РФ по расследованию особо важных дел предъявило бывшему руководителю региона обвинение в получении взятки.

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Персоны
Евстифеев, Александр Александрович
Страны
Россия
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