Инаугурация избранного главы Марий Эл Евстифеева назначена на 21 сентября

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ЙОШКАР-ОЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Марий Эл Александр Евстифеев вступит в должность 21 сентября. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе главы республики.
"Предварительно, мероприятие пройдет во Дворце конгрессов 21 сентября. На него планируется пригласить представителей полпреда президента в ПФО (Приволжском федеральном округе), глав соседних регионов, депутатов Госсобрания Марий Эл и других", - отметили в пресс-службе.
Евстифеев на прошедших в единый день голосования в воскресенье выборах главы региона набрал 88,27% голосов. В Марий Эл прошли досрочные выборы руководителя республики и дополнительные выборы депутатов местного парламента по двум одномандатным избирательным округам - Козьмодемьянскому и Волжскому.
Бывший председатель Арбитражного суда Московской области Евстифеев был назначен временно исполняющим обязанности главы республики после отставки экс-руководителя региона Леонида Маркелова в апреле 2017 года. Позже Маркелов был задержан. Главное управление Следственного комитета РФ по расследованию особо важных дел предъявило бывшему руководителю региона обвинение в получении взятки.