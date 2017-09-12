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Миронов просит Памфилову проверить итоги выборов в Заксобрание Краснодарского края

Политика
12 сентября, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

По мнению лидера партии "Справедливая Россия", на избирательных участках региона зафиксировано "воспрепятствование наблюдению за проведением голосования и подсчетом голосов"

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов направил главе ЦИК РФ Элле Памфиловой телеграмму с просьбой организовать проверку итогов голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края, проведенных 10 сентября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба партии.

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Накануне Миронов заявил, что "Справедливая Россия" не признает итоги выборов в Краснодарском крае, поскольку их результаты, по мнению партии, обусловлены "явным административным давлением".

"Прошу вас организовать проверку итогов голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края. Результаты партии "Справедливая Россия", согласно данным на избирательных участках, на которых были установлены КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней), существенно разнятся с данными, полученными с других избирательных участков", - говорится в телеграмме. Миронов сообщает, что представители партии зафиксировали многочисленные нарушения на участках в Краснодарском крае, в том числе "воспрепятствование наблюдению за проведением голосования и подсчетом голосов избирателей, осуществлению контроля за ходом голосования в помещениях для голосования и вне помещений для голосования, давление на членов комиссий с правом совещательного голоса от партии". Это, по мнению лидера справороссов, "не позволяет с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей".

Ранее руководитель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова сообщила, что Краснодарский край стал одним из регионов, откуда общественные наблюдатели получили больше всего сигналов о нарушениях на выборах.

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Единый день голосования - 2017
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Миронов, Сергей Михайлович Памфилова, Элла Александровна
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