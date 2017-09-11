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Представители "Справедливой России" не признают итоги выборов в Краснодарском крае

Политика
11 сентября, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Сергей Миронов заявил о намерении оспорить результаты выборов в суде

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия" не признает итоги выборов в Краснодарском крае и намерена оспаривать их в суде. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил лидер справороссов Сергей Миронов.

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"Мы выборы [в Краснодарском крае] не признаем и будем оспаривать их в суде", - подчеркнул он.

По словам Миронова, на выборах в Краснодарском крае были "жульничество и фальсификации". "С 11 ночи зависла система ГАС "Выборы", было очень много псевдонаблюдателей. Там, где были наблюдатели от нашей партии, результат в два раза больше у нашей партии", - утверждает лидер справороссов.

Миронов пообещал, что партия на уже на этой неделе подготовит судебные иски.

В Краснодарском крае 10 сентября прошли выборы депутатов краевого законодательного собрания шестого созыва. В этот раз состав депутатского корпуса будет сокращен со 100 до 70 депутатских мест: поровну одномандатников и парламентариев, избранных по спискам партий. Такая мера связана с оптимизацией расходов на деятельность властей.

После обработки 100% протоколов больше 5% голосов, необходимых для вхождения в парламент, получили списки партий "Единая Россия" (70,77%), КПРФ (11,53%) и ЛДПР (11,15%). По одномандатным округам - кандидаты от "Единой России" лидируют в 31 округе, кандидат от "Справедливой России" - в одном, кандидат Партии роста - в одном, еще в двух - самовыдвиженцы.

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