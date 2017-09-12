В посольстве РФ в ФРГ ждут извинений от журнала Focus за оскорбление Путина

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БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в ФРГ ждет извинений от руководства журнала Focus за использование в одной из статей последнего номера издания оскорбительного высказывания в адрес российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь дипмиссии Денис Микерин.
"Стоит лишь надеяться на то, что появившееся в заглавной статье последнего номера Focus оскорбительное высказывание в отношении российского президента является не чем иным, как неудачным лингвистическим упражнением журналиста, которое допустили к печати по ошибке", - отметили в посольстве РФ. В дипмисии выразили надежду на то, что "главный редактор [журнала] Роберт Шнайдер, который определенно имеет достаточно жизненного и профессионального опыта и ясно понимает, где находятся красные линии журналистской этики, найдет возможность извиниться за такую очевидную оплошность своей редакции".
Микерин отметил, что сегодня в СМИ позволено намного больше, чем еще 20 лет назад, но "многие вещи не имеют ничего общего со свободой выражения мнения или прессы и их ни в коем случае нельзя принять".