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Овсянников пригласил политиков ЕС в Севастополь, чтобы "переубедить заблуждающихся"

Политика
12 сентября, 16:12 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 12, сентября. /ТАСС

Врио губернатора Севастополя подчеркнул, что "город рад всем, кто прибывает с добрыми намерениями и открытым сердцем"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, который лидирует на выборах главы города, пригласил европейских политиков посетить Севастополь, чтобы убедиться в свободе волеизъявления избирателей. Об этом он сообщил во вторник ТАСС.

Ранее внешнеполитическая служба Евросоюза под руководством верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини опубликовала заявление, что ЕС не признает прошедшие 10 сентября выборы в Крыму и Севастополе.

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"В 2014 году более 95% севастопольцев проголосовали на референдуме за возвращение Севастополя на Родину, в Россию. С тех пор город живет и развивается по законам РФ, и его жители пользуются всеми правами и свободами, которые гарантированы им конституцией страны. 10 сентября 2017 года впервые за 234-летнюю историю города севастопольцы смогли реализовать право своим голосованием избрать губернатора города Севастополя", - сказал Овсянников.

Он отметил, что "если у части европейских политиков не хватает духа или силы воли признать свободный выбор севастопольцев, пусть приезжают в гости". "Город рад всем, кто прибывает с добрыми намерениями и открытым сердцем. А в иных случаях способен вежливо переубедить заблуждающихся, в чем представители различных европейских государств не раз могли убедиться на практике", - отметил Овсянников.

В Севастополе 10 сентября прошли первые в истории города выборы губернатора, в них лидирует врио губернатора Овсянников от "Единой России". Кроме того, на 17 из 184 участков состоялись дополнительные выборы депутатов городского Заксобрания.

В Крыму выбирали депутатов регионального парламента в двух округах: округе № 9 в Войковском районе Керчи и округе № 12 в Ленинском районе. Лидерами в обоих округах стали представители партии "Единая Россия".

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Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Овсянников, Дмитрий Владимирович
Страны
Россия
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