Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков подтвердил, что Путин в Сочи примет Зарифа

Политика
13 сентября, 16:13 UTC+3

Пресс-секретарь президента не сообщил о деталях этой встречи и повестке дня

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в среду в Сочи главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Смотрите также

Глава МИД Ирана: в Сирии необходимо ввести всеобъемлющее перемирие

Лавров обсудил с Зарифом Сирию и ситуацию вокруг Катара

"Будет [встреча Путина и Зарифа]", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О деталях этой встречи и повестке дня он не сообщил.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал, что Зариф прибудет в Россию для переговоров с российским руководством. По его словам, речь на переговорах пойдет, в частности, о ситуации в Сирии. "Будет обсуждаться все, что касается Ближнего Востока, Сирия, обстановка в регионе в целом", - сказал замминистра. "У нас с иранцами плотные контакты, консультации постоянные, по всем вопросам, в том числе связанным с ситуацией в Ираке, Персидском заливе, борьбе с терроризмом", - добавил он.

Последним на настоящий момент контактом Зарифа с представителями России стал его телефонный разговор 31 августа с главой МИД Сергеем Лавровым. Тогда, по сообщению российского дипломатического ведомства, министры обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, включая ход выполнения Совместной всеобъемлющей программы действий по иранской ядерной программе и ситуацию в сирийском урегулировании в контексте договоренностей, достигнутых в рамках Астанинского процесса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Зариф, Мохаммад Джавад Лавров, Сергей Викторович Песков, Дмитрий Сергеевич Богданов, Михаил Леонидович Путин, Владимир Владимирович
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Иран Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: при обыске у замглавы ФСИН обнаружены коллекция часов и крупная сумма денег
2
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников в РФ с 2015 года. Досье
3
Более 10 тыс. человек эвакуированы в Москве из-за угроз взрыва
4
Более 20 вызовов с угрозами взрыва поступило за день экстренным службам Москвы
5
Песков подтвердил, что Путин в Сочи примет Зарифа
6
Apple объявила цены на новые модели iPhone в России
7
В Москве проверяют информацию об угрозе взрыва в четырех ТЦ, трех вокзалах и вузе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама