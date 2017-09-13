Песков подтвердил, что Путин в Сочи примет Зарифа

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СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в среду в Сочи главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
"Будет [встреча Путина и Зарифа]", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О деталях этой встречи и повестке дня он не сообщил.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал, что Зариф прибудет в Россию для переговоров с российским руководством. По его словам, речь на переговорах пойдет, в частности, о ситуации в Сирии. "Будет обсуждаться все, что касается Ближнего Востока, Сирия, обстановка в регионе в целом", - сказал замминистра. "У нас с иранцами плотные контакты, консультации постоянные, по всем вопросам, в том числе связанным с ситуацией в Ираке, Персидском заливе, борьбе с терроризмом", - добавил он.
Последним на настоящий момент контактом Зарифа с представителями России стал его телефонный разговор 31 августа с главой МИД Сергеем Лавровым. Тогда, по сообщению российского дипломатического ведомства, министры обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, включая ход выполнения Совместной всеобъемлющей программы действий по иранской ядерной программе и ситуацию в сирийском урегулировании в контексте договоренностей, достигнутых в рамках Астанинского процесса.