Путин и Трамп пока не планируют ни встречу, ни телефонный разговор

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Телефонный разговор или встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируются.

"Пока нет никаких новостей", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, не ведется ли подготовка к встрече лидеров на предстоящем в ноябре саммите АТЭС во Вьетнаме или к телефонному разговору до него.