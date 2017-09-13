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"Яблоко" определится с кандидатом на пост мэра Москвы после выборов президента

Политика
13 сентября, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

На пост столичного мэра от "Яблока" намерены выдвигаться Дмитрий Гудков и Сергей Митрохин

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Партия "Яблоко" решит вопрос о выдвижении кандидата на пост мэра Москвы после президентских выборов. Об этом ТАСС заявила председатель партии Эмилия Слабунова.

"Яблоко" проведет конкурентную процедуру по выдвижению кандидата в мэры после президентских выборов. Сейчас пока о кандидате в мэры говорить рано, потому что очень многое будет зависеть от того, как пройдет президентская кампания", - сказала она, комментируя полемику между экс-депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым и главой Московского отделения "Яблока" Сергеем Митрохиным.

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Оба политика намерены добиваться выдвижения в качестве кандидата от "Яблока" на выборах мэра столицы. При этом, как подчеркнула Слабунова, сценарий "конкурентной процедуры выдвижения кандидата пока разрабатывается".

Председатель "Яблока" убеждена, что спор между Гудковым и Митрохиным не приведет к расколу партии. "Это все эмоции после окончания [муниципальных] выборов. Никакого раскола не будет, эта полемика - нормальный конкурентный процесс, у нас демократическая партия, которая привыкла к конкуренции и умеет проводить конкурентные процедуры", - подчеркнула Слабунова.

12 сентября Митрохин и Гудков подтвердили свое намерение участвовать в выборах мэра Москвы в 2018 году в качестве кандидатов от "Яблока". 13 сентября Митрохин вызвал Гудкова на дебаты, но экс-депутат Госдумы отказался, напомнив, что уже неоднократно дебатировал с Митрохиным. В свою очередь лидер московских "яблочников" заявил СМИ, что "Гудков окончательно зачеркнул свои шансы выдвинуться в мэры от "Яблока".

По итогам выборов 10 сентября партия "Яблоко" увеличила представительство своих депутатов в муниципальных советах Москвы с 25 до 181. Однако, как пояснили в Мосгоризбиркоме, полученных мандатов для преодоления "муниципального фильтра" при выдвижении кандидата в мэры партии не хватит. Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, мэра Москвы будут избирать в сентябре.

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