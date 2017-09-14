Слуцкий: Россия не собирается выходить из Совета Европы, несмотря на ситуацию в ПАСЕ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Россия не планирует выходить из Совета Европы, несмотря на ситуацию в его Парламентской ассамблее. Об этом в четверг журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Ввиду двойных стандартов на площадке ПАСЕ делегация РФ не работает в ассамблее. По этой причине мы приняли решение о заморозке оставшейся части взноса на 2017 год. Но Россия по-прежнему является членом Совета Европы, не собирается выходить из организации и продолжает работать во всех его остальных институтах", - отметил депутат.

Как член Совета Европы Россия находится под юрисдикцией ЕСПЧ и продолжает сотрудничать с комиссаром СЕ по правам человека, подчеркнул Слуцкий

Россия и ПАСЕ

В конце июня стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно Москва предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ПАСЕ и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на тот год.

В начале текущего года Слуцкий заявил, что Россия продолжит тесное сотрудничество с ПАСЕ, но в 2017 году участвовать в ее пленарных заседаниях и работе комитетов не будет.