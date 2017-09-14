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Николай Любимов вступит в должность губернатора Рязанской области 18 сентября

Политика
14 сентября, 17:11 UTC+3 КАЛУГА КАЛУГА 14, сентября. /ТАСС

Любимов по итогам голосования набрал 80,16% голосов избирателей

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КАЛУГА, 14 сентября. /ТАСС/. Николай Любимов, победивший на выборах губернатора Рязанской области, официально вступит в должность 18 сентября. Об этом он сообщил в четверг ТАСС.

"Инаугурация, если ничего не сорвется, 18-го [сентября]", - сказал Николай Любимов в Калуге в ходе международного форума по развитию автомобилестроения "Автоэволюция".

Выборы губернатора Рязанской области состоялись 10 сентября. Любимов, в феврале 2017 года назначенный врио губернатора, по итогам голосования получил 80,16% голосов избирателей.

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Любимов, Николай Викторович
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