Избирком Карелии не стал отменять результаты выборов главы республики по жалобе кандидата

Футбольные болельщики поддержали гандбольный "Спартак" в первом официальном матчеСпорт 14 сентября, 21:25
Базаревич: участие Кулагина в полуфинале Евробаскета остается под вопросомСпорт 14 сентября, 21:21
Гандбольный клуб "Спартак" победил СКИФ в первом официальном матчеСпорт 14 сентября, 21:14
Дуров объяснил сбой в работе Telegram резким увеличением активности пользователейОбщество 14 сентября, 20:36
США ввели санкции против двух украинских авиакомпанийМеждународная панорама 14 сентября, 20:31
Посольство США в РФ: сотрудники американских дипмиссий остались без парковочных местМеждународная панорама 14 сентября, 20:24
Тиньков готов отозвать иск к блогерам о защите деловой репутацииЭкономика и бизнес 14 сентября, 20:21
Замглавы ФСИН Коршунов арестован до 13 ноябряПроисшествия 14 сентября, 20:07
Банк "ФК Открытие" оформил контроль над банком "Траст" и "Росгосстрах банком"Экономика и бизнес 14 сентября, 19:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОЗАВОДСК, 14 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Карелии отказалась удовлетворять жалобу кандидата от "Справедливой России" Ирины Петеляевой, которая потребовала отменить итоги выборов главы республики, сообщает корреспондент ТАСС с заседания избиркома.
"Заявление о признании результатов выборов главы Карелии недействительными, поданного кандидатом на должность главы республики Петеляевой Ирины Владимировны, оставить без удовлетворения, то есть в удовлетворении жалобы отказать", - сказал председатель ЦИК региона Алексей Бахилин.
Перед этим член комиссии Наталья Баринова сказала, что карельский избирком вправе отменять решения нижестоящих комиссий об итогах голосования, если бы такие нарушения были, но их не зафиксировано.
"У кандидата есть право, если она не согласна с итогами голосования, обратиться в суд", - отметила Баринова.
Как пояснил ТАСС представитель Петеляевой Антон Крылов, в жалобе, в частности, указано, что в течение всей избирательной кампании врио главы Карелии использовал административный ресурс, так как Артур Парфенчиков "бесконечно появлялся в государственных и муниципальных СМИ".
"Когда в течении избирательной кампании у нас кандидат бесконечно появляется в СМИ, но с приставкой врио главы, то такое ощущение, что других кандидатов и не существует", - уточнил он.
14 сентября ЦИК Карелии утвердила результаты выборов главы республики, на которых победил набравший 61,34% голосов врио руководителя региона Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), Ирина Петеляева ("Справедливая Россия") получила на выборах 10 сентября 18,05% голосов и заняла второе место.