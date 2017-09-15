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Избранный глава Бурятии получил удостоверение, подтверждающее победу на выборах

Политика
15 сентября, 7:53 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 15, сентября. /ТАСС

Председатель регионального избиркома Дмитрий Ивайловский отметил, что "выборы главы Бурятии признаны состоявшимися, результаты выборов - действительными"

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УЛАН-УДЭ, 15 сентября. /ТАСС/. Избранный глава Бурятии Алексей Цыденов получил удостоверение, подтверждающее победу на выборах. Вручение документа состоялось в пятницу в республиканской избирательной комиссии.

"Процедура, которая завершает избирательную кампанию, - это вручение соответствующего удостоверения зарегистрированному кандидату на должность главы Бурятии и избранному гражданами республики Цыденову Алексею Самбуевичу", - сказал председатель регионального избиркома Дмитрий Ивайловский, вручая документ.

Он добавил, что "выборы главы Бурятии признаны состоявшимися, результаты выборов - действительными".

Сам Цыденов поблагодарил избирательную комиссию за проделанную работу, а избирателей - за поддержку. "Я понимаю, что это аванс, доверие, которое высказано в надежде на то, что будет конкретный результат. Высокое доверие налагает высокую ответственность. Сейчас нет времени на раскачку, сейчас нужно уже бежать бегом, поэтому ориентирую себя и правительство на то, чтобы не расслабляться, продолжать работать", - сказал Цыденов.

Первые после пятнадцатилетнего перерыва прямые выборы главы Бурятии состоялись 10 сентября, в единый день голосования. В качестве кандидатов на высокий пост в них участвовали член партии "Коммунисты России" Батодалай Багдаев, координатор Бурятского регионального отделения ЛДПР Сергей Дорош и временно исполнявший обязанности главы республики Алексей Цыденов.

За Цыденова проголосовали 260 тыс. 028 человек (87,43% избирателей). Итоговая явка на выборах главы Бурятии составила 41,6%. 22 сентября в Улан-Удэ состоится инаугурация избранного главы республики.

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