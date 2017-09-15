Косачев о пуске ракеты КНДР: мир на грани перерастания политического конфликта в военный

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Новый запуск баллистической ракеты КНДР свидетельствует о том, что мир находится на грани перерастания политического конфликта в военный. Такое мнение высказал в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Привыкать к этой ситуации [запуску ракет КНДР] ни в коем случае нельзя, потому что мы действительно награни перерастания политического конфликта в военный. Вроде бы все стороны говорят о том, что этого не должно произойти, хотя риторика северокорейских властей зашкаливает", - сказал сенатор.
Он сообщил, что слышал недавние заявления властей КНДР о том, что Япония должна быть стерта с лица земли или океана и что территория США будет покрыта ядерным пеплом.
"Это абсолютно недопустимые заявления, но все-таки хочется надеется на то, что это не более чем риторика со стороны северокорейских властей, которые постоянно нагнетают до максимума градус напряженности с тем, чтобы добиться искомых для них уступок", - отметил глава комитета СФ.
Косачев пояснил, что КНДР предполагает получить уступки со стороны США и их союзников в регионе, которые "достаточно очевидны": это прекращение активной военной деятельности в географической близости от КНДР, отказ от проведения учений, отказ от размещения на постоянной основе крупных вооруженных сил третьих государств, продолжение экономической помощи Пхеньяну, "без которой она [КНДР] не может обойтись".
"Задача максимум, насколько я понимаю, северокорейской власти - это получение гарантий невмешательства во внутренние дела Северной Кореи. То, что веcь мир наблюдал на примере Ирака, Ливии, Сирии и многих других стран. И то, что Северная Корея ни коим образом не собирается допускать, делая ставку на собственную военную мощь и на развитие ядерной программы", - сказал сенатор.
При этом он выразил надежду, что рано или поздно США, Южная Корея, Япония пойдут по пути, который предложили Россия и Китай. "Он [путь] предполагает параллельную деэскалацию на обоих треках: и на северокорейском, с точки зрения снижения активности по ядерной программе и ракетным пускам, и с точки зрения западных стран. Другого варианта просто не существует. Я надеюсь, что это понимают и в Пхеньяне, и в Вашингтоне", - заключил Косачев.
КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. Это уже шестой раз с 1998 года, когда запущенная КНДР ракета или ее элементы пролетают над территорией Японии. По данным южнокорейских и американских вооруженных сил, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Ракета пролетела около 3,7 тыс. км, а траектория ее полета достигала высоты 770 км.