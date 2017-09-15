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Путин провел телефонный разговор с Макроном

Политика
15 сентября, 13:12 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время будет дано сообщение

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент в Москве, только что состоялся его телефонный разговор с президентом Франции Макроном. Только-только он закончился. В ближайшее время мы дадим сообщение", - сказал Песков.

На пятницу у Путина, по словам его пресс-секретарь, запланированы рутинные рабочие встречи. "В течение дня он проведет также совещание с постоянными членами Совета безопасности", - добавил Песков.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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