Путин провел телефонный разговор с Макроном

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент в Москве, только что состоялся его телефонный разговор с президентом Франции Макроном. Только-только он закончился. В ближайшее время мы дадим сообщение", - сказал Песков.
На пятницу у Путина, по словам его пресс-секретарь, запланированы рутинные рабочие встречи. "В течение дня он проведет также совещание с постоянными членами Совета безопасности", - добавил Песков.