Путин провел телефонный разговор с Макроном

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент в Москве, только что состоялся его телефонный разговор с президентом Франции Макроном. Только-только он закончился. В ближайшее время мы дадим сообщение", - сказал Песков.

На пятницу у Путина, по словам его пресс-секретарь, запланированы рутинные рабочие встречи. "В течение дня он проведет также совещание с постоянными членами Совета безопасности", - добавил Песков.