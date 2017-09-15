Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутаты Госдумы от Крыма считают продление европейских санкций "наградой"

Политика
15 сентября, 14:07 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 15, сентября. /ТАСС

Парламентарии полагают, что страны ЕС продлили персональные санкции в отношении россиян "не по зову своей политики"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от Крыма и Севастополя расценили решение Совета Евросоюза (ЕС) о продлении на полгода срока действия персональных санкций в отношении россиян и компаний из РФ как "награду". Об этом парламентарии сообщили в пятницу ТАСС.

Смотрите также

Санкции ЕС в отношении России. Досье

ЕС начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. Решение о том, что "в случае отсутствия разрядки напряженности в Крыму" Евросоюз будет применять "меры давления на Россию", было принято на экстренном саммите ЕС 6 марта 2014 года. Накануне, 14 сентября, Совет Евросоюза принял решение о продлении на полгода срока действия черного списка физических лиц и организаций России и Украины, 15 сентября оно вступило в силу.

"Персональные санкции ЕС, Канады и других западных "партнеров" для любого патриота России - это награда. На что рассчитывали авторы этих запретов - для меня лично остается загадкой", - сказал ТАСС депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, добавив, что "персональные санкции ЕС никак не ограничивают его ни в профессиональном плане, ни в личном".

С ним согласился депутат Госдумы от Крыма, бывший вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек. Он также заверил, что санкции не мешают ему ни в профессии, ни в личной жизни. "Примут меня в Европе или нет, - имеет для меня значение не более арифметической погрешности", - сказал он.

Парламентарий полагает, что страны ЕС продлили персональные санкции в отношении россиян "не по зову своей политики". "Получили сигнал и дружно проголосовали. То, что европейский бизнес несет убытки, - (для властей ЕС) дело второстепенное", - считает он.

Первый санкционный список был опубликован 17 марта 2014 года, в него был включен 21 человек, в том числе руководитель фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергей Миронов и глава Крыма Сергей Аксенов. Затем список расширялся 11 раз (последний раз - 4 августа 2017 года). Сейчас в нем числятся представители руководства РФ, российские политики, бизнесмены и силовики, а также руководители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ряд их военных и политических структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы в случае обнаружения в европейских банках замораживаются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Миронов, Сергей Михайлович Аксенов, Сергей Валерьевич Бальбек, Руслан Исмаилович Белик, Дмитрий Анатольевич
Темы
Санкции в отношении России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в ближайшие часы в Москве и Подмосковье
2
Песков: Россия не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса
3
ЦБ понизил ключевую ставку до 8,5%
4
Ученый: говорить об углублении Украиной Азовского моря некорректно
5
Станция Cassini вошла в атмосферу Сатурна и прекратила свое существование
6
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде-2018
7
В Великобритании умер самый старый кот в мире
Темы дня
Новости партнеров
Реклама