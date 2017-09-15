Депутаты Госдумы от Крыма считают продление европейских санкций "наградой"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от Крыма и Севастополя расценили решение Совета Евросоюза (ЕС) о продлении на полгода срока действия персональных санкций в отношении россиян и компаний из РФ как "награду". Об этом парламентарии сообщили в пятницу ТАСС.

ЕС начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. Решение о том, что "в случае отсутствия разрядки напряженности в Крыму" Евросоюз будет применять "меры давления на Россию", было принято на экстренном саммите ЕС 6 марта 2014 года. Накануне, 14 сентября, Совет Евросоюза принял решение о продлении на полгода срока действия черного списка физических лиц и организаций России и Украины, 15 сентября оно вступило в силу.

"Персональные санкции ЕС, Канады и других западных "партнеров" для любого патриота России - это награда. На что рассчитывали авторы этих запретов - для меня лично остается загадкой", - сказал ТАСС депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, добавив, что "персональные санкции ЕС никак не ограничивают его ни в профессиональном плане, ни в личном".

С ним согласился депутат Госдумы от Крыма, бывший вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек. Он также заверил, что санкции не мешают ему ни в профессии, ни в личной жизни. "Примут меня в Европе или нет, - имеет для меня значение не более арифметической погрешности", - сказал он.

Парламентарий полагает, что страны ЕС продлили персональные санкции в отношении россиян "не по зову своей политики". "Получили сигнал и дружно проголосовали. То, что европейский бизнес несет убытки, - (для властей ЕС) дело второстепенное", - считает он.

Первый санкционный список был опубликован 17 марта 2014 года, в него был включен 21 человек, в том числе руководитель фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергей Миронов и глава Крыма Сергей Аксенов. Затем список расширялся 11 раз (последний раз - 4 августа 2017 года). Сейчас в нем числятся представители руководства РФ, российские политики, бизнесмены и силовики, а также руководители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ряд их военных и политических структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы в случае обнаружения в европейских банках замораживаются.