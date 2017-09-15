Избирком аннулировал итоги выборов в заксобрание Кубани по двум участкам

КРАСНОДАР, 15 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Краснодарского края аннулировала итоги голосования на выборах в региональный парламент по двум избирательным участкам, сообщили ТАСС в пресс-службе комиссии.

"Два участка отменили голосование по партийным спискам в округах №1 и 2. Результаты одномандатников остались прежними", - сказали в пресс-службе.

В избиркоме отметили, что решение было принято по итогам работы специальной комиссии Госдумы.

По данным избирательной комиссии, на одном из участков из-за раскоординации работы членов избиркома и представителей одной из партий возник конфликт, в результате из 132 избирателей смогли проголосовать менее 30. Во втором случае произошел повторный ввод данных с комплексов обработки избирательных бюллетеней, в итоге в базу было внесено около 670 лишних голосов.

В Краснодарском крае 10 сентября прошли выборы депутатов краевого парламента шестого созыва. В этот раз депутатский корпус сократят для оптимизации расходов на деятельность власти со 100 до 70 депутатских мест: будет поровну одномандатников и парламентариев, избранных по партийным спискам. Барьер прохождения в Заксобрание снижен с 7% до 5%.

По предварительным данным, после обработки 100% протоколов преодолели пятипроцентный барьер и проходят в Заксобрание по партийным спискам "Единая Россия" (70,77%), КПРФ (11,53%) и ЛДПР (11,15%). С учетом мандатов по округам "Единая Россия", по предварительным оценкам, получит 60 мест в региональном парламенте, КПРФ и ЛДПР - по три, "Справедливая Россия" и Партия роста - по одному. Еще два мандата - у самовыдвиженцев.