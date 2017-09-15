Франция осудила очередной запуск баллистической ракеты КНДР

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Париж осудил очередной пуск баллистической ракеты, осуществленный КНДР в пятницу.

"Франция со всей твердостью осуждает запуск КНДР баллистической ракеты, пролетевшей над территорией Японии. Она вновь заявляет о солидарности с ее азиатскими партнерами", - заявили сообщили в МИД европейской страны.

"Ядерная и баллистическая программа, проводимая северокорейским режимом в нарушение ее международных обязательств, угрожает безопасности стран региона и международного сообщества", - подчеркнули в ведомстве. Как отметили в министерстве, "эта программа требует ответа со стороны международного сообщества для того, чтобы сохранить режим нераспространения ядерного оружия, верховенство права, мира и международной безопасности".

"Столкнувшись с этой угрозой, Франция готова работать, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН и Европейского союза, для усиления мер, направленных на то, чтобы убедить Пхеньян, что он не заинтересован в эскалации ситуации, а также на то, чтобы убедить его участвовать в переговорах", - заявили в МИД Франции.

КНДР провела в пятницу очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Ракетное испытание было проведено через четыре дня после того, как Совбез ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.

В течение дня СБ ООН по запросу США и Японии проведет экстренное совещание в связи с действиями КНДР.