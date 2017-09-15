Франция осудила очередной запуск баллистической ракеты КНДР

Первая футбольная секция для детей с особенностями развития открылась на УралеСпорт 15 сентября, 17:16
Фотовыставка "Такой разный Северный Кавказ" откроется перед ТАССНовости агентства 15 сентября, 17:16
Вышли в плюс: 120 млн рублей прибыли за сезон и другие итоги совета директоров КХЛСпорт 15 сентября, 17:14
УЕФА: Смолов дисквалифицирован за несогласие с решением арбитраСпорт 15 сентября, 17:12
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метроМеждународная панорама 15 сентября, 17:11
Объявлены победители PROBA ICCO Global PR Awards 2017Новости партнеров 15 сентября, 17:09
Набиуллина назвала предпосылки для возможного повышения рейтинга РФЭкономика и бизнес 15 сентября, 17:04
Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам годаСпорт 15 сентября, 17:03
Вадим Репин: "Русские Сезоны" стали чем-то совершенно уникальнымНовости партнеров 15 сентября, 16:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Париж осудил очередной пуск баллистической ракеты, осуществленный КНДР в пятницу.
"Франция со всей твердостью осуждает запуск КНДР баллистической ракеты, пролетевшей над территорией Японии. Она вновь заявляет о солидарности с ее азиатскими партнерами", - заявили сообщили в МИД европейской страны.
"Ядерная и баллистическая программа, проводимая северокорейским режимом в нарушение ее международных обязательств, угрожает безопасности стран региона и международного сообщества", - подчеркнули в ведомстве. Как отметили в министерстве, "эта программа требует ответа со стороны международного сообщества для того, чтобы сохранить режим нераспространения ядерного оружия, верховенство права, мира и международной безопасности".
"Столкнувшись с этой угрозой, Франция готова работать, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН и Европейского союза, для усиления мер, направленных на то, чтобы убедить Пхеньян, что он не заинтересован в эскалации ситуации, а также на то, чтобы убедить его участвовать в переговорах", - заявили в МИД Франции.
КНДР провела в пятницу очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Ракетное испытание было проведено через четыре дня после того, как Совбез ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.
В течение дня СБ ООН по запросу США и Японии проведет экстренное совещание в связи с действиями КНДР.