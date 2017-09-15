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Захарова: Москва глубоко сожалеет, что Пхеньян снова нарушил резолюции СБ ООН

Политика
15 сентября, 14:54 дата обновления: 15 сентября, 15:20 UTC+3

По словам представителя МИД РФ, Россия видит решение ситуации на Корейском полуострове исключительно мирным путем и призывает прекратить эскалацию напряженности

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ЯЛТА, 15 сентября. /ТАСС/. Москва глубоко сожалеет, что КНДР, осуществившая в пятницу очередной ракетный запуск, снова нарушила резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

"Глубокое сожаление вызывает новое нарушение резолюций СБ ООН со стороны КНДР, через несколько дней после принятия резолюции 2375, - сказала дипломат. - Еще раз подчеркиваем необходимость ее неукоснительного выполнения".

"Убеждены, что сейчас всем вовлеченным сторонам как никогда важно прекратить эскалацию напряженности, которая сопровождает каждый новый цикл реакции и контрреакции, - отметила Захарова. - Необходимо остановиться и тщательно взвесить последствия своих шагов, пересмотреть политику обоюдного давления и запугивания, поскольку она ведет к абсолютно противоположному от искомого результату".

"Видим единственный выход в политико-дипломатическом урегулировании, запуске переговорного процесса на основе российско-китайской дорожной карты. В интересах всего международного сообщества разрешить ситуацию на Корейском полуострове исключительно мирным путем", - подчеркнула она.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Российская сторона, обратила внимание Захарова, приглашает все заинтересованные страны "работать сообща и прилагать максимальные усилия для скорейшей реализации нашей общей цели".

Россия призывает все вовлеченные стороны прекратить эскалацию напряженности на Корейском полуострове, ситуация может быть решена только мирным путем, заявила дипломат.

"Убеждены, что сейчас всем вовлеченным сторонам как никогда важно прекратить эскалацию напряженности, которая сопровождает каждый новый цикл реакции и контрреакции. Видим единственный выход в политико-дипломатическом урегулировании, запуске переговорного процесса на основе российско-китайской дорожной карты. В интересах всего международного сообщества разрешить ситуацию на Корейском полуострове исключительно мирным путем", - сказала Захарова.

КНДР провела в пятницу очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Ракетное испытание было проведено через четыре дня после того, как Совбез ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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