Косачев назвал "позитивным сигналом" встречу Лаврова и Тиллерсона в Нью-Йорке

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НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Госсекретаря США Рекса Тиллерсона может быть нужна для согласования позиций двух стран в преддверии Генассамблеи ООН. Об этом сообщил в воскресенье журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Я усматриваю в сегодняшней встрече позитивный сигнал", - отметил он. "Безусловно, двум странам, являющимся постоянными членами СБ ООН, нужно согласовывать свои действия в преддверии предстоящей Генассамблеи", - сказал Косачев.
"Это хороший признак", - заключил парламентарий.