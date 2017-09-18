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Косачев назвал "позитивным сигналом" встречу Лаврова и Тиллерсона в Нью-Йорке

Политика
18 сентября, 5:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, сентября. /ТАСС

Глава комитета Совфеда по международным делам подчеркнул, что РФ и США "нужно согласовывать свои действия в преддверии предстоящей Генассамблеи"

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НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Госсекретаря США Рекса Тиллерсона может быть нужна для согласования позиций двух стран в преддверии Генассамблеи ООН. Об этом сообщил в воскресенье журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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"Я усматриваю в сегодняшней встрече позитивный сигнал", - отметил он. "Безусловно, двум странам, являющимся постоянными членами СБ ООН, нужно согласовывать свои действия в преддверии предстоящей Генассамблеи", - сказал Косачев.

"Это хороший признак", - заключил парламентарий.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович Косачев, Константин Иосифович
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